مدرب المقاصة: الخسارة في الدقيقة 90 مؤلمة.. وقائمة اللاعبين ستشهد تغيرات

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

عيد مرازيق

أبدى عيد مرازيق المدير الفني لفريق مصر للمقاصة حزنه عقب الخسارة بهدف قاتل أمام الأهلي في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وقال مرازيق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أسوأ شيء هو الخسارة في الدقيقة 90".

وأضاف "كنت أضع في حسباني أننا يمكننا الاستمرار إلى الوقت الإضافي وتحقيق شيء".

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وبسؤاله عما إذا كانت المجموعة الحالية من اللاعبين هي من ستستمر في الدرجة الثانية، قال مرازيق: "هؤلاء اللاعبين سيكملون المباريات المتبقية في الدوري".

وأوضح "سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم الحالي وبداية الجديد. الآن هناك العديد من العروض للاعبين".

وتابع "بعض اللاعبين لن يتواجدوا معنا في الموسم القادم مثل هشام حافظ (الذي انتقل إلى فيوتشر)".

وواصل مرازيق "ستتحدد الأمور مع إدارة النادي وسنرى كيف ستسير المجريات مع بعض التدعيمات الجيدة".

واختتم "نحاول الظهور بشكل جيد ونلعب بجدية لأن اسم المقاصة كبير. اللاعبون كلهم سواسية فلا يوجد لاعب كبير وآخر صغير، ولم يقدم أي منهم شيئا حتى الآن".

وودع المقاصة كأس مصر بالخسارة من الأهلي، كما تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

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