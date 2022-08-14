اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن مساعد فيتوريا

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 23:30

كتب : هاني العوضي

روي فيتوريا مع اتحاد الكرة المصري

كشف اتحاد الكرة عن موعد الإعلان عن مساعد المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق تعاقده مع روي فيتوريا لقيادة المنتخب حتى 2026.

وقال عامر حسين في تصريحات لـFilGoal.com: "الإعلان عن مساعد فيتوريا سيكون غدا الإثنين".

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وأضاف "كان من المنتظر الإعلان عنه اليوم ولكن حازم إمام عانى من وعكة صحية منعته من الحضور".

وتابع "قررنا مد الجلسة حتى الغد لحسم اسم المساعد".

وواصل "بند الميزانية الخاص بالأندية؟ إنه أمر معتاد أن يقدم كل ناد ميزانيته وتمت إضافته بناء على رغبة فيفا".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق مجموعة من القرارات الخاصة بالموسم الجديد.

ووافق اتحاد الكرة رسميا على عرض نظيره القطري لاستضافة كأس السوبر المصري السعودي.

وذكر اتحاد الكرة أن الموسم الكروي 2022\2023 ينطلق يوم 16 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن فتح باب القيد يبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل، مع وجود 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير.

وأشار اتحاد الكرة أن كل نادٍ سيسمح له بقيد 30 لاعبًا، من ضمنهم 5 لاعبين أجانب.

وشدد اتحاد الكرة أن المدير الفني الذي يرحل عن ناديه، لا يحق له تولي تدريب نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

بينما لو تم الاستغناء عن المدير الفني من قبل النادي، يحق له تدريب بحق أقصى نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

وقرر اتحاد الكرة أنه لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

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