موعد مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 14 أغسطس 2022 - 22:37

كتب : FilGoal

الأهلي - إيسترن كومباني - كريم فؤاد

يستعد الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني في الجولة 31 من الدوري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري برصيد 62 نقطة من 29 مباراة.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ16 برصيد 28 نقطة من 30 مباراة.

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الأهلي فاز في مباراته الأخيرة في الدوري على المصري بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، تعادل إيسترن كومباني مع طلائع الجيش دون أهداف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 17 أغسطس الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد المقاولون العرب.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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