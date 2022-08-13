بيولي: لسنا متكاملين لكن اعتقد أن الأمر ممكنا.. وريبيتش بدأ بأفضل طريقة

السبت، 13 أغسطس 2022 - 22:27

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان بأداء الفريق في الفوز على أودينيزي بنتيجة 4-2 في افتتاح الدوري الإيطالي.

واستهل ميلان حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على أودينيزي في حضور أكثر من 70 ألف مشجع في سان سيرو.

وقال بيولي في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا": "نحن لا نحب حقيقة استقبال الأهداف المبكرة، وعلينا أن نبدأ المباريات بشكل رائع، ثم مررنا بنصف ساعة رائعة".

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وأضاف "يمكننا أن نحقق أشياءً إيجابية، أنتي ريبيتش لاعب قوي للغاية بدأ بأفضل طريقة ممكنة، سعيد لأداءه، يعمل من أجل الفريق ومن غير الكرة وهو غير مُراقب، وبعيدا عن الثنائية فهو لاعب رائع".

الكرواتي سجل هدفين بقميص ميلان ولأول مرة سجل في سان سيرو منذ أبريل 2021.

وواصل "طلبنا من براهيم دياز أن يكون حاضرا داخل منطقة الجزاء ومساندا في صناعة الفرص".

الإسباني الشاب سجل هدفا وصنع آخر في الشوط الثاني ساهم في فوز الروسونيري.

وتابع "نريد التحسن، لكن الفريق اتخذ خطوة للأمام في الرغبة والإيمان بجودتنا".

وأكمل "على المستوى الدفاعي نريد أن نعمل لنكون أفضل ونتطور في تلك المواقف، عندما نعمل بشكل أفضل هجوميا تكون الأفضلية للدفاع، أحيانا نريد أن نكون أكثر حدّة وحذرا لأننا نلعب بخط دفاع متقدم".

وأشاد بمشاركة شارل دي كيتلاري في ظهوره الرسمي الأول قائلا: "الانطباعات إيجابية للغاية، هو شاب ذكي ويقرأ المواقف جيدا، منحناه بعض الدقائق ليعتاد على الفريق، وسيأخذ وقتا لكن لا شك حول قدراته".

وأردف "جماهيرنا رائعة مع الطاقة والقوة التي شعرنا بها منهم، نريد أن نستمر لفترة طولية، لدية موسم رائع أمامنا وبدأنا بشكل جيد، وعلينا العمل لأننا ارتكبنا أخطاءً اليوم وسنكررها مرة أخرى، لا يمكننا التفكير في أننا متكاملين، لكن اعتقد أن الكمال ممكنا".

وللمرة الثانية منذ بداية الألفية استطاع ميلان أن يسجل 4 أهداف في المباراة الأولى له بالموسم بعد 2010 عندما سجل 4 أهداف ضد ليتشي.

واحتفل أودينيزي بخوضه الموسم رقم 50 له في الدوري الإيطالي بوضع شعار خاص على قميصه، لكن احتفاله لم يكتمل في سان سيرو.

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