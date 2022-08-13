فيريرا للاعبي الزمالك: يتبقى خطوات قليلة للتتويج بالدوري.. والآن سنركز في الكأس

وجه جوسفالدو فيريرا رسالة تحفيزية إلى لاعبي الزمالك وذلك خلال مران الفريق الجماعي استعدادا لكأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل، في دور الـ16 بكأس مصر.

وقال فيريرا في جلسته مع لاعبي الزمالك: "اتفقتا جميعا من البداية على تحقيق هدف واحد وهو النجاح والوصول للمنصات، وتكللت البداية في تحقيق بطولة كأس مصر للموسم الماضي".

وأضاف "نسير بخطوات ثابتة وناجحة في بطولة الدوري للوصول للهدف المطلوب وهو التتويج ويتبقى خطوات قليلة مهمة في مشوار حصد البطولة".

وأكمل "الآن علينا غلق صفحة بطولة الدوري مؤقتا، لأن أمامنا خطوة مهمة يوم الإثنين في بطولة كأس مصر أمام الإسماعيلي، لا بد من تخطيها وتحقيق المطلوب وهو الفوز لاستكمال مشوار هذة البطولة من أجل الوصول لمنصات التتويج".

وخصص الجهاز الفني حصة تدريبات تأهيلية للثنائي محمود حمدي "الونش" وسيد عبد الله "نيمار" الجري الخفيف بمحيط الملعب لمدة 15 دقيقة، وبعدها خاض اللاعبان بعض التدريبات التأهيلية باستخدام الكرة، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

وعقد فيريرا المدير جلسة خاصة مع إمام عاشور، على هامش المران، وشهدت حديثا سريعا من المدير الفني للزمالك مع عاشور لمنحه بعض التعليمات الفنية.

واستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر.

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