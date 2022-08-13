جوارديولا: دي بروين سيظل رائعا بعدما نرحل.. ومن الصعب اللعب ضد بورنموث

انهال جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالإشادة على كيفين دي بروين نجم فريقه، وذلك بعد الفوز على بورنموث.

وفاز مانشستر سيتي على بورنموث برباعية دون رد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ليحقق الانتصار الثاني على التوالي.(طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة: "دي بروين رائع، عندما كنت في بايرن كان يلعب مع فولفسبورج وأعتقد أنه كان أفضل لاعب في الدوري الألماني وقتها".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز": "فهو لاعب جيد جدا قبل وصولي إلى مانشستر سيتي وسيكون جيدا أيضا بعدما، والهدف الذي سجله رائع".

وعن المباراة قال: "لم تكن هناك مساحة أمامه لكنه سدد بهذه الطريقة وسجل هدفا رائعا وقدم أداء مذهلا، ومن الصعب فعل ذلك أمام بورنموث لأنهم يدافعون عن منطقة الجزاء بقوة ويحافظون على طريقتهم بشكل جيد".

وأوضح "كفريق لعبنا بشكل جيد حقا، بورنموث منظما بشكل جيد من الناحية الدفاعية، ولكن ليس في الدفاع فقط فهم يسحبونك بالتمريرات القصيرة ثم ينقلون اللعب إلى الجهة الأخرى، وهي حركة مشابهة تماما لما يفعله توتنام، دفاعيا هم يلعبون بعمق وضيق في المساحات وعليك اختراقهم".

وأتم تصريحاته "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وكان لنا عدة فرص وبعد أن سجلنا هدفين لم يهاجم بورنموث وكان علينا التحلي بالصبر وهذا ليس بالأمر السهل للكثير من الأسباب، وقدمنا أداء جيدا مرة أخرى في الدوري".





























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