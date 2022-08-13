جوارديولا: دي بروين سيظل رائعا بعدما نرحل.. ومن الصعب اللعب ضد بورنموث

السبت، 13 أغسطس 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

هدف كيفن دي بروين أمام بورنموث

انهال جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالإشادة على كيفين دي بروين نجم فريقه، وذلك بعد الفوز على بورنموث.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على بورنموث برباعية دون رد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي ليحقق الانتصار الثاني على التوالي.(طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة: "دي بروين رائع، عندما كنت في بايرن كان يلعب مع فولفسبورج وأعتقد أنه كان أفضل لاعب في الدوري الألماني وقتها".

أخبار متعلقة
مؤتمر أرتيتا - عن خيبة أمل جيسوس.. و شيء لم يراه في مسيرته جيسوس في خدمتكم.. البرازيلي يسجل ويصنع ويقود أرسنال للفوز على ليستر بالأربعة دي بروين يتألق وهالاند يصنع.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث برباعية

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز": "فهو لاعب جيد جدا قبل وصولي إلى مانشستر سيتي وسيكون جيدا أيضا بعدما، والهدف الذي سجله رائع".

وعن المباراة قال: "لم تكن هناك مساحة أمامه لكنه سدد بهذه الطريقة وسجل هدفا رائعا وقدم أداء مذهلا، ومن الصعب فعل ذلك أمام بورنموث لأنهم يدافعون عن منطقة الجزاء بقوة ويحافظون على طريقتهم بشكل جيد".

وأوضح "كفريق لعبنا بشكل جيد حقا، بورنموث منظما بشكل جيد من الناحية الدفاعية، ولكن ليس في الدفاع فقط فهم يسحبونك بالتمريرات القصيرة ثم ينقلون اللعب إلى الجهة الأخرى، وهي حركة مشابهة تماما لما يفعله توتنام، دفاعيا هم يلعبون بعمق وضيق في المساحات وعليك اختراقهم".

وأتم تصريحاته "بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وكان لنا عدة فرص وبعد أن سجلنا هدفين لم يهاجم بورنموث وكان علينا التحلي بالصبر وهذا ليس بالأمر السهل للكثير من الأسباب، وقدمنا أداء جيدا مرة أخرى في الدوري".

اقرأ أيضا:

رسميا - الأهلي يحسم موقفه من كأس مصر

خاص - حقيقة مفاوضات الأهلي مع خليلوزيتش

خاص - دياب: الدوري سيكون موفرا للطاقة

مهاجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

ماني لا يكفي.. بايرن ميونيخ يستهدف نجم تشيلسي

كيفين دي بروين مانشستر سيتي جوارديولا
نرشح لكم
لتكوين شراكة نيجيرية خالصة.. نوتنجهام فورست يعلن صفقته الـ13 بالتعاقد مع دينيس بطلب شخصي.. دي خيا يعتذر لجماهير مانشستر: كلفت الفريق ثلاث نقاط تين هاج بعد الرباعية: كنت أتمنى أن أغير الفريق كاملا بين الشوطين رونالدو يتجاهل تين هاج ويرفض الذهاب لتحية جماهير مانشستر بعد هزيمة برينتفورد تين هاج يدخل تاريخ مانشستر يونايتد من الاتجاه الخاطئ هل اكتفيتم من خيبة الأمل؟ برينتفورد يُذل مانشستر يونايتد برباعية جيسوس: حققنا الأهم أمام ليستر سيتي وحزين لهذا السبب مؤتمر أرتيتا - عن خيبة أمل جيسوس.. و شيء لم يراه في مسيرته
أخر الأخبار
فاركو: انتقال صبحي لأي ناد يخص مجلس الإدارة.. وموقفنا سليم جدا في قضية سيف تيري 7 دقيقة | الكرة المصرية
لتكوين شراكة نيجيرية خالصة.. نوتنجهام فورست يعلن صفقته الـ13 بالتعاقد مع دينيس 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة: اقتربنا من ضم محمود وحيد ضمن صفقة انتقال حسام حسن لـ الأهلي 29 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الثالثة.. سموحة يتعاقد مع لاعب الخريطيات القطري 37 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة: تلقينا عرضين من الأهلي والزمالك لضم عبد الكبير الوادي 38 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي: إيجابية اتحاد الكرة في التعامل مع مطالب النادي وراء العودة للمشاركة في الكأس والسوبر 40 دقيقة | الكرة المصرية
فراس شلباية: أشجع الأهلي.. وأتشرف بالاحتفال بهدفي على طريقة شيكابالا 44 دقيقة | الوطن العربي
صفقات برشلونة لا تكفي للفوز على رايو فايكانو في افتتاح الدوري الإسباني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 انتهت نهائي كأس العرب للشباب - مصر (1)-(1) السعودية.. إلى ركلات الترجيح 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاصة