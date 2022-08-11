سموحة يضم لاعب وسط منتخب فلسطين

الخميس، 11 أغسطس 2022 - 14:05

كتب : هاني العوضي

محمد رشيد - لاعب سموحة ومنتخب فلسطين

أتم سموحة إجراءات التعاقد مع محمد باسم رشيد لاعب وسط منتخب فلسطين في صفقة انتقال حر.

وأعلن سموحة ضم لاعب وسط فلسطين لمدة ثلاثة مواسم عقب انتهاء تعاقده مع فريق برسيب الإندونيسي.

واجتاز رشيد -27 عاما- الكشف الطبي قبل أن يعلن مجلس الإدارة برئاسة وليد عرفات عن إتمام الصفقة بشكل رسمي.

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ويأتي رشيد كثاني تدعيمات سموحة للموسم الجديد بعد جونيور أجايي لاعب الأهلي السابق لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

ولعب رشيد 22 مباراة دولية مع منتخب فلسطين ونجح في تسجيل هدفين بمشواره مع المنتخب.

وشارك لاعب الوسط مع منتخب فلسطين في التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس آسيا والتي كانت في شهر يونيو الماضي.

كما لعب في كأس العرب والتي ودع فيها منتخب فلسطين من دور المجموعات.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وفشل سموحة في تحقيق الانتصار في آخر سبع مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة في الدروي أمام بيراميدز يوم الجمعة 19 من شهر أغسطس الجاري.

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