ذا أثليتك: مانشستر يونايتد ينسحب من صفقة أرناتوفيتش

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

مارك أرناتوفيتش

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إنهاء اهتمامه بمحاولات ضم مارك أرناتوفيتش من بولونيا الإيطالي.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك"، فإن النادي الإنجليزي لن يقدم أي عرض جديد للاعب النمساوي بعد رفض بولونيا لعرض أول بقيمة 8 ملايين يورو.

مصادر "ذا أثليتك" أوضحت أن يونايتد تلقى عددا من الشكاوى من الجماهير حول فكرة تعاقد النادي مع ابن الـ33 عاما.

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كانت هناك اتهامات بأن لاعب وست هام وستوك سيتي السابق استخدم شعارا معاديا للألبان خلال مباراة النمسا ضد مقدونيا الشمالية في يورو 2020 وتم إيقافه لمباراة واحدة.

مشجعو يونايتد قاموا بإرسال بريد إلكتروني للنادي والرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد لطلب النظر في الأمر.

وشارك أرناتوفيتش مع بولونيا الموسم الماضي في 34 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

وخسر مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري أممام برايتون على ملعب أولد ترافورد بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن الشياطين الحمر اقتربوا من ضم لاعب وسط يوفنتوس أدريان برابيو بحسب تأكيدات شبكتي "سكاي سبورتس" و"ذا أثليتك".

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