التجربة الثالثة في إنجلترا.. روبليس إلى ليدز يونايتد

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

جويل روبليس

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي ضم الحارس الإسباني جويل روبليس قادما في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع ريال بيتيس.

ووقع روبليس البالغ 32 عاما على عقد يمتدة لموسم واحد فقط مع الفريق الإنجليزي.

الحارس الإسباني ارتدى قمصان أتليتكو مدريد ورايو فايكانو كما ارتدى قميص ويجان الإنجليزي وتوج مع الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.

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ومن ثم انضم إلى إيفرتون وخاض 65 مباراة في جميع المسابقات وعاد إلى إسبانيا من جديد مرتديا قميص ريال بيتيس.

ومع الفريق الأندلسي توج بلقب كأس ملك إسبانيا بعد 78 مباراة خاضها.

وستكون تلك تجربته الثالثة في إنجلترا.

وسيجاور روبليس كل من إيلان ميليه وكريستوفر كلايسون في حراسة مرمى فريق إيلاند رود.

وبدأ ليدز مشواره في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

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