"الآن من أجل المستقبل".. لايبزج يضم بنجامين سيسكو

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 12:44

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو

أعلن نادي أر بي لايبزج الألماني ضم السلوفيني الشاب بنجامين سيسكو قادما من سالزبورج النمساوي بدءا من الموسم المقبل وبعقد يمتد حتى 2028 بدءا من الموسم المقبل.

ووصف النادي الصفقة عبر موقعه الرسمي: "الآن من أجل المستقبل".

وسيقضي المهاجم البالغ 19 عاما الموسم الحالي في صفوف سالزبورج على أن ينضم بشكل نهائي للفريق الألماني بنهاية الموسم.

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المهاجم البالغ طوله 195 سم بدأ مسيرته مع كريشكو ودومزيلي في سلوفينيا ثم انتقل لسالزبورج وأعير لفريق ليفيرنج في الدرجة الثانية بالنمسا.

وفي موسم 2020-21 سجل 21 هدفا خلال 29 مباراة مع ليفيرنج، ثم ساهم الموسم الماضي في تسجيل 11 هدفا وصناعة 6 خلال 37 مباراة مع سالزبورج.

وتوج سيسكو بلقبي الدوري والكأس النمساوي وحصد جائزة هداف الكأس بتسجيل 5 أهداف في 6 مباريات.

كما ارتدى العام الماضي قميص منتخب بلاده ويمتلك 13 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.

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وصرح كريستوفر فيفيل المدير التقني للايبزج قائلا: "سيسكو واحد من أهم المواهب الدولية ولديه مستقبل باهر ليكون لاعب كبير، يجلب كل شيء معه خاصة السرعة وقدرته الهائلة على القفز وهو رائع للغاية في الكرات الهوائية".

وأضاف "بنجامين هداف حقيقي، رغم أن طوله 195 سم، فهو رشيق وقوي تقنيا. مهاراته تجعله لاعبا مميزا بملف خاص".

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة الأخيرة.

يخضع الألماني تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي للكشف الطبي مع نادي لايبزيج الألماني بعدما توصل لاتفاق مع الفريق الإنجليزي على ضمه هذا الصيف. (طالع التفاصيل)

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