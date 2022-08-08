بوروسيا دورتموند يعلن تعاقده مع "بديل هالير"

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

موديست

أعلن بوروسيا دورتموند ضم أنتوني موديست "بديل هالير" قادما من كولن خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد بوروسيا دورتموند مع موديست لمدة موسم واحد أي ينتهي صيف 2023 وسيرتدي القميص رقم 20 مع الفريق.

وكان دورتموند أعلن خضوع سيباستيان هالير مهاجمه الجديد لدورة من العلاج الكيميائي عقب تشخيص إصابته بورم خبيث في الخصية.

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وقال موديست عقب إعلان انضمامه للفريق: "أنا ممتن للغاية لـ كولن على الوقت الرائع، لكن الآن أريد التغيير في مسيرتي الكروية، عرض بوروسيا منحني فرصة فريدة للعب في دوري أبطال أوروبا وإثبات نفسي".

وأتم "أنا متحمس لهذه الفرصة، وأعدكم أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل نجاح الفريق والنادي".

الفرنسي أنطوني موديست يعود الى كولن

فيما علق سيباستيان كيل المدير الرياضي لـ بوروسيا دورتموند، قائلا: "على خلفية مرض سيباستيان هالير، يسعدنا أننا تمكنا من التعاقد مع مهاجم مثل موديست، محترف ويعرف الدوري الألماني جيدا، وسيلعب الدور الذي يريده المدرب بالظبط".

موديست (34 عاما) سجل 20 هدفًا في 32 مباراة في الدوري الألماني لكولن الموسم الماضي.

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