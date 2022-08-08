الكشف عن سبب غياب ثنائي بيراميدز أمام المحلة

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أسباب غياب ثنائي الفريق نبيل عماد "دونجا" وعمر جابر عن مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

عمر جابر النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد غزل المحلة في الجولة الـ30 من الدوري المصري مساء غدا الثلاثاء.

وأوضح المنيري أن عمر جابر يعاني من شد في العضلة الضامة أصيب به في مباراة الزمالك ويواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد الغياب عن مباراة المقاولون العرب لنفس السبب ومستمر حاليا في أداء برنامجه التأهيلي.

وأشار على أن نبيل دونجا يعاني من شرخ في عظام الوجه أصيب به في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب، ويحتاج للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين بسبب تلك الإصابة بعدما خضع للأشعة والفحوصات اللازمة مؤخرا.

ويفقد الفريق كذلك لجهود الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث في لقاء المقاولون.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

اقرأ أيضا

موعد الإعلان عن السوبر ليج ونظامه.. وتغييرات الأبطال والكونفدرالية

خلل قانوني في تعاقد نجم برشلونة

قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

أسطورة إنجلترا يمدح محمد صلاح