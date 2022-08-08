عبد العال: أثق في قدرة فريقي على عدم الهبوط

شدد علاء عبد العال المدير الفني لـ إيسترن كومباني على ثقته الكاملة في قدرة فريقه في الاستمرار بالدوري المصري.

وتعادل إيسترن كومباني خارج ملعبه بهدف لكل فريق ضد طلائع الجيش، في الجولة الـ30 من المسابقة.

وقال عبد العال عقب المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "التعادل مع الجيش خارج معلبنا نقطة مهمة في مشوار الفريق من أجل المنافسة على الاستمرار في الدوري".

وأضاف "أثق في قدرة اللاعبين على البقاء في الدوري رغم صعوبة المنافسة".

وأكمل "طلائع الجيش يسير بخطوات ثابتة ومعه مدرب كبير وهو طارق العشري ويلعب على ملعبه، والتعادل أمامه أمر جيد رغم صعوبة المباراة بكل المقاييس".

وأتم تصريحاته "لاعبو فريقي ظهروا بشكل جيد وكنا نتمنى أن نخرج بالفوز من هذه المباراة الصعبة".

وتعادل طلائع الجيش مع ضيفه إيسترن كومباني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري المصري الممتاز.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الخامس عشر بـ 28 نقطة ليخرج من منطقة الهبوط مؤقتا، بانتظار الجونة الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية، ويلعب ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء.

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