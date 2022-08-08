قائمة بيراميدز - غياب رمضان والسعيد أمام غزل المحلة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

بيراميدز

غاب الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد عن قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة باستاد المحلة في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة 30 من بطولة الدوري.

ويغيب أيضا نبيل عماد "دونجا" وعمر جابر عن بيراميدز أمام المحلة للإصابة.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - حسين السيد - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم توريه - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فوزي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس - محمود وادي

وخرج من القائمة، عبد الله السعيد قائد الفريق، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث في مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

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