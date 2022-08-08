هزيمة وحيدة في آخر 21 مباراة.. طلائع الجيش يرفض الخسارة أمام إيسترن

تعادل طلائع الجيش مع ضيفه إيسترن كومباني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري المصري الممتاز.

سجل محمد صالح هدف إيسترن في الدقيقة 56، فيما تعادل فارس حاتم في الدقيقة 70.

بذلك ينجو طلائع الجيش من الهزيمة، ويستمر بهزيمة وحيدة في الدوري خلال آخر 21 مباراة.

هدوء متوقع

المحاولة الاولى أتت لطلائع الجيش بتسديدة من عبد الرحمن شيكا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عمرو حسام في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 25 حاول إيسترن كومباني من ركنية ورأسية تصدى لها محمد بسام.

ومع بداية الشوط الثاني حل محمد سمير في صفوف الطلائع بدلا من كريم الطيب.

مقصية تكسر الصمت

في الدقيقة 56 سدد فراس عيفية كرة أتت في عارضة محمد بسام لترتد إلى محمد صالح الذي تابعها بمقصية في الشباك.

وفي الدقيقة 62 أجرى علاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني تبديله الأول بنزول عبد العزيز موسى بدلا من أحمد تمساح

وفي الدقيقة التالية سدد أحمد سمير ركلة حرة مرت فوق العارضة.

وأجرى طارق العشري مدرب طلائع الجيش تبديلين في الدقيقة 64 بخروج خالد سطوحي ومحمد ناصف ونزول محمد شحاتة ومحمد الصباحي.

التعادل

أدرك الجيش هدف التعادل سريعا في الدقيقة 70 بعد بينية رائعة من أحمد سمير إلى فارس حاتم الذي سجل هدف الطلائع الوحيد.

وفي الدقيقة 73 حل صابر الشيمي بدلا من محمد الطرابلسي في صفوف إيسترن.

وحاول مهند لاشين في الدقيقة 83 بتسديدة من خارج المنطقة ولكنها مرت بجوار القائم.

فيما رد أحمد حمزاوي بتسديدة أخرى من خارج المنطقة في الدقيقة 85 ولكن أيضا بجوار القائم.

بذلك يستمر طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الخامس عشر بـ 28 نقطة ليخرج من منطقة الهبوط مؤقتا، بانتظار الجونة الذي لم يلعب بعد في الجولة الحالية، ويلعب ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء.

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