NBA - دورانت يطلب الرحيل من بروكلين أو إقالة المدرب

تقدم كيفين دورانت نجم بروكلين بطلب لإدارة فريقه من أجل المتاجرة به خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويسعى دورانت للرحيل عن بروكلين من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن دورانت اجتمع مع جو توساي مالك النادي، وطلب خلاله الرحيل والمتاجرة به.

وإذا كان يريد مالك النادي استمرار دورانت معه عليه إقالة كل من ستيف ناش مدرب الفريق وشون ماركوس المدير العام.

ويرى دورانت أن مشروع بروكلين غير جيد بالنسبة له في ظل تواجد المدرب والمدير العام.

يأتي ذلك وسط اهتمام من فرق بوسطن سيلتيكس وميامي هيت وتورنتو رابترز لضم دورانت.

ويعد دورانت أحد أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA خلال المواسم العشرة الماضية.

وفاز دورانت بلقب NBA مرتين مع فريقه السابق جولدن ستيت واريورز، كذلك حصل على جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري مرتين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرة.

وشارك 12 مرة في مباراة كل النجوم، وتم اختياره 6 مرات للفريق الأول لأفضل اللاعبين في الدوري.

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