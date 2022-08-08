خبر في الجول - مهاجم منتخب الجابون إلى الشباب السعودي
الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 19:57
كتب : محمد عبد العظيم
توصل الشباب السعودي لاتفاق مع العربي القطري للتعاقد مع مهاجمه الجابوني أرون بوبيندزا.
ارون بوبينزا
النادي : العربي
وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيصل إلى السعودية اليوم لإجراء الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد.
وسيدقع الشباب 4 ملايين و200 ألف دولار وسيوقع اللاعب عقد مدته 3 مواسم مع إمكانية إضافة موسم رابع.
ويتواجد اللاعب حاليا في مطار الدوحة لإنهاء إجراءات السفر إلى السعودية.
أرون بوبيندزا انتقل إلى العربي القطري الصيف الماضي قادما من هاتاي سبور التركي.
وشارك ابن الـ26 عاما في 20 مباراة مع الفريق القطري الموسم الماضي، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
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