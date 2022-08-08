سيلتا فيجو يستعير لاعب برشلونة السابق من روما

توصل نادي سيلتا فيجو إلى اتفاق مع روما بشأن إعارة كارليس بيريز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن سيلتا فيجو عبر موقعه استعارة اللاعب لمدة موسم بمبلغ مليون يورو مع بند أحقية الشراء بما لا يقل عن 10 مليون يورو.

بيريز (24 عاما) انضم إلى روما بشكل نهائي صيف 2020 قادما من برشلونة، بعدما قضى موسما على سبيل الإعارة مع الفريق الإيطالي.

ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 54 مباراة سجل خلالها 4 أهدف وصنع 6 آخرين.

وتوج بيريز مع الفريق بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي تحت قيادة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

وعاني بيريز من عدم المشاركة تحت قيادة بيريز، إذ شارك في 3 مباريات فقط في الدوري الإيطالي.

وبشكل عام، ظهر بيريز الموسم الماضي في 28 مباراة بجميع المسابقات بواقع 993 دقيقة فقط.

وتعاقد الجيالوروسي مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، جورجينيو فينالدوم وميلي سفيلار، ونيمانيا ماتيتش، وزكي كيليك وباولو ديبالا.

بيريز يعتبر من أبناء برشلونة وتدرج في صفوفه حتى وصل إلى الفريق الأول موسم 2019-2020، وخاض مع الفريق 11 مباراة فقط.

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