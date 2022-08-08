بورنموث يعلن تعاقده مع ماركوس سينسي

أعلن نادي برونموث التعاقد مع ماركوس سينسي أو "المحارب" كما أطلق عليه النادي عبر حسابه على تويتر.

وأشار النادي إلى أن اللاعب القادم من فينورد قد وقع على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2026.

الصفقة قد كلفت بورنموث مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

صاحب الـ 25 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع فينورد في 50 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصنع 3 آخرين وأسهم في خروج الشباك نظيفة في 20 مباراة.

وكان اللاعب قد شارك مع منتخب الأرجنتين لأول مرة خلال التوقف الدولي الماضي في مباراة ودية أمام إستونيا.

وأصبح سينسي خامس تعاقدات الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كل من نيتو وريان فريدريكس وماركوس تافيرنيير وجو روثويل.

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