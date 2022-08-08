بورنموث يعلن تعاقده مع ماركوس سينسي
الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 18:30
كتب : FilGoal
أعلن نادي برونموث التعاقد مع ماركوس سينسي أو "المحارب" كما أطلق عليه النادي عبر حسابه على تويتر.
ماركوس سينسي
النادي : فيينورد
وأشار النادي إلى أن اللاعب القادم من فينورد قد وقع على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2026.
الصفقة قد كلفت بورنموث مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.
صاحب الـ 25 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع فينورد في 50 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصنع 3 آخرين وأسهم في خروج الشباك نظيفة في 20 مباراة.
We've got our man 😍
Welcome to #afcb, @senesimarcos ✍️ pic.twitter.com/lscY9XqL9K— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 8, 2022
وكان اللاعب قد شارك مع منتخب الأرجنتين لأول مرة خلال التوقف الدولي الماضي في مباراة ودية أمام إستونيا.
وأصبح سينسي خامس تعاقدات الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كل من نيتو وريان فريدريكس وماركوس تافيرنيير وجو روثويل.
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