بورنموث يعلن تعاقده مع ماركوس سينسي

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

ماركوس سينسي - بورنموث

أعلن نادي برونموث التعاقد مع ماركوس سينسي أو "المحارب" كما أطلق عليه النادي عبر حسابه على تويتر.

وأشار النادي إلى أن اللاعب القادم من فينورد قد وقع على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2026.

الصفقة قد كلفت بورنموث مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

أخبار متعلقة
مباشر في الدوري - سيراميكا (0) - (0) إنبي.. الجيش (0) - (0) إيسترن ميكالي يطلب تقريرا عن منتخب الشباب.. وقائمة باللاعبين المتاحين للأولمبي ذا أثليتك: بسبب خلل قانوني.. برشلونة يبلغ دي يونج بضرورة فسخ عقد التجديد التشكيل - تمساح يقود هجوم إيسترن.. وطلائع الجيش يتسلح بـ سمير والطيب

صاحب الـ 25 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع فينورد في 50 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصنع 3 آخرين وأسهم في خروج الشباك نظيفة في 20 مباراة.

وكان اللاعب قد شارك مع منتخب الأرجنتين لأول مرة خلال التوقف الدولي الماضي في مباراة ودية أمام إستونيا.

وأصبح سينسي خامس تعاقدات الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كل من نيتو وريان فريدريكس وماركوس تافيرنيير وجو روثويل.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف قيمة انتقال مدافع تشيلسي إلى موناكو

مصدر من الاتحاد يكشف التواصل مع محمد عمر

أحمد عادل: كرة اليد أنجح لعبة جماعية في مصر

ميكالي يطلب تقريرا عن منتخب الشباب

ماركوس سينسي بورنموث فيينورد
نرشح لكم
فقد الأمل في برشلونة.. خياران لانتقال ديباي إلى يوفنتوس في الجول يكشف عن القيمة المالية لانتقال سار من تشيلسي إلى موناكو سكاي: يونايتد يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس على ضم لاعبه سكاي: لايبزيج يتفق مع تشيلسي على ضم فيرنر لاجازيتا ديلو سبورت: رويز أتم اتفاقه مع سان جيرمان.. وموقف نابولي عودة إلى الوطن بعد 11 عامًا.. سيليسين يرحل عن فالنسيا سيجتمع مجددا بـ نونو سانو.. اتحاد جدة يضم هيلدر كوستا لتعويض هالر.. دورتموند اتفق على ضم هداف كولن
أخر الأخبار
شيرار: إيجابية ليفربول على المرمى ظهرت من صلاح ونونيز 20 دقيقة | المحترفون
فقد الأمل في برشلونة.. خياران لانتقال ديباي إلى يوفنتوس 34 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف - موعد الإعلان عن السوبر ليج ونظامه.. وتغييرات الأبطال والكونفدرالية 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
بورنموث يعلن تعاقده مع ماركوس سينسي ساعة | ميركاتو
أزبيليكويتا: لقد كانت أشهر جنونية.. برشلونة فاوضني وشعرت بأنه الوقت المناسب للرحيل ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري - سيراميكا (0) - (0) إنبي.. الجيش (0) - (0) إيسترن ساعة | الكرة المصرية
ميكالي يطلب تقريرا عن منتخب الشباب.. وقائمة باللاعبين المتاحين للأولمبي ساعة | منتخب مصر
التشكيل - تمساح يقود هجوم إيسترن.. وطلائع الجيش يتسلح بـ سمير والطيب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف