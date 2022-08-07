وكيل محمود جاد يكشف مستجدات صفقة انتقاله إلى ويجان.. وحقيقة العرض الرسمي

تحدث إسلام الشحات وكيل محمود جاد حارس مرمى إنبي عن مستجدات صفقة انتقال الحارس اللاعب إلى ويجان الإنجليزي.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "التفاوض يسير بشكل جيد. أنا أتحدث كوكيل محمود جاد ومفوض من نادي ويجان للتفاوض من أجل إتمام الصفقة".

وأضاف "كان هناك مرحلة أولية بدأ خلالها الكلام عن تفاصيل العرض. فكرة وجود العرض الرسمي من عدمه قتلت بحثا. طلال حماد رئيس ويجان زار مصر وبدأ التفاوض مع نادي إنبي".

وأوضح "حين تأكد أمام ويجان صعوبة حصول محمود جاد على تصريح العمل في إنجلترا اتجهنا إلى شكل مختلف للصفقة، سواء الإعارة إلى إنبي أو لأحد الأندية الأوروبية".

وتابع "انتقال جاد إلى ويجان حتى وإن ظل معارا في إنبي سيفيده، حيث سيتم متابعته من النادي الإنجليزي والإشراف عليه من خلال الطاقم التدريبي، وأيضا سيفيد إنبي نفسه لأن ويجان سيتابعه بشكل مستمر".

واختتم "لن أتحدث عن الأرقام المالية احتراما لرغبة الطرفين، ولكننا في الطريق لتحديد الشكل النهائي من أجل تنفيذ الاتفاق. رئيس إنبي طلب تحويل ما توصلنا إليه إلى صيغة عرض رسمي".

وتحدث محمود جاد لقناة "أون تايم سبورتس 2" مساء الجمعة 5 أغسطس قائلا: "هناك عرض رسمي وصل لنادي إنبي من ويجان لضمي، ورئيس ويجان التقى بإدارة إنبي في مصر ولكن لا أحصل على أي رد من مسؤولي إنبي".

وواصل "أما عن نسبة المشاركة الدولية فنادي ويجان قرر إعارتي إلى إسكتلندا لستة أشهر كي أحصل على النقاط اللازمة للمشاركة في الدوري الإنجليزي".

وتابع "مسؤولو ويجان قالوا لإنبي لو لا تريدون إعارته للخارج نتركه لكم لعام آخر ويلعب مباراة ودية مع منتخب مصر".

وأردف "أعتقد أن إنبي لا يريد رحيلي هذا واضح لي الآن لأنهم لا يجيبون علي، أشعر بالاندهاش لعدم رد رئيس إنبي علي وكذلك عدم الرد على العرض الرسمي من ويجان".

وشدد "أتمسك بالاحتراف أعتقد أن الفرصة لن تأتي مجددا لأن عمري حاليا 23 سنة".

وأتم "رئيس ويجان قالي إنه متمسك بي لأنني سأكون مستقبل النادي وعقدي مع إنبي يتبقى فيه سنة ونصف".

وبعد ذلك تحدث والد محمود جاد وقال: "مسؤولو إنبي لا يجيبون على عرض ويجان وأنا اتصلت بهم بشكل شخصي ولا يوجد رد".

وأجرى أيمن الشريعي رئيس إنبي مداخلة بعد ذلك بدقائق وتحدث قائلا: "حديثنا لن يتغير، لو محمود جاد سوف يسير سيرا كي ينتقل لويجان سأركض من أجل إتمام انتقاله".

وواصل "المشكلة دائما في البيانات، ولي الأمر يشعر بالقلق على نجله".

قبل أن يستدرك "لكنني لم أتلق أي عرض رسمي من ويجان حتى اللحظة الحالية، لا أحتفظ بأرقام أي أولياء أمور اللاعبين".

وأكمل "وتلقيت رسالة من وكيل محمود جاد ولم يكن رقمه معي وتواصلت معه وأبلغني بالتفاصيل وأن الشروط والاستثناءات ليست منطبقة على اللاعب وينقصه 2.3 نقطة وقال لي إنهم يريدون إتمام التعاقد مع إبقاء جاد في إنبي".

وأردف "قلت له هذا حديث رائع لكنني أريد الحصول على عرض رسمي".

وأضاف "بكل تأكيد محمود جاد لن يستطيع اللعب مع ويجان الموسم الجاري بسبب النقاط المطلوب حصوله عليها وحتى إعارته لإسكتلندا لن تجدي نفعا حاليا، لكن الدليل على هذا تمسكهم بمحمود جاد وهم يتحدثون عنه بشكل جيد حقا وجاد يستحق ذلك".

وواصل رئيس إنبي "نريد إتمام التعاقد كي يلعب محمود جاد في ويجان ولكن الآن نرى كيف سيحدث هذا، لم أحصل على عرض رسمي يتضمن تفاصيل العرض".

وأتم "حينما اجتمعت برئيس ويجان لم نتحدث حول الأموال أبدا بل تحدثنا عن إقامة معسكرات لبعض مواليد 2003 و2006 في إنجلترا".

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