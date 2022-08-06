بانون: رحلت عن الأهلي بسبب أزمتي الصحية.. وجلسة سواريش جاءت متأخرة

كشف بدر بانون لاعب قطر القطري عن كواليس رحيله عن الأهلي، بعدما قضى عامين ضمن صفوف القلعة الحمراء.

بدر بانون النادي : نادي قطر الأهلي

وقال بانون عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "منذ اليوم الأول لي في الأهلي وهناك حب وود بيني وبين جمهور القلعة الحمراء، وكنت على قدر المسؤولية في الأهلي وقدمت كل ما لدي حتى أرى الأهلي في مكان مميز".

المدافع المغربي أضاف "مثلما يقول الجمهور الأهلي فوق الجميع، وأنا جعلت صورتي جيدة أمام الجمهور، وكان حلمي منذ الصغر أن أفوز ببطولة إفريقيا ولم أوفق في ذلك مع الرجاء، وأول ما تلقيت عرض الأهلي كنت متأكد أنني سأفوز معه بالبطولة وبالفعل حققت ذلك في أول موسم لي مع الأحمر".

وأكمل "تحقيق حلمي مع الأهلي يوضح كيف أن هذا النادي كبير للغاية وكيف يوفر للاعبين كل الإمكانيات التي تؤدي إلى الفوز ويبعدهم عن الأزمات والأهلي نادي بعقلية أوروبية وأتشرف أنني في أحد الأيام ارتديت قميصه".

وأشار "أخبرت سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق أنني لا أستطيع استكمال مسيرتي مع الأهلي وأن مصلحة النادي أن أرحل خاصة بعد الأزمة الصحية التي حدثت لي والكورونا لها السبب الأكبر في ذلك".

وتابع "في الأهلي الجمهور يطلب من اللاعبين أشياء يجب أن يفعلوها وأنا شعرت أنني لا أستطيع تنفيذ ذلك ولهذا قررت الرحيل ومن الأفضل أن أنسحب ويستفيد الأهلي بالتعاقد مع لاعب أجنبي آخر بدلا مني".

وشدد "بطولة إفريقيا هي الأغلى لي مع الأهلي وبعدها برونزية كأس العالم للأندية".

وأكد "كان لي الشرف أن أعمل مع مدرب كبير مثل موسيماني وشعرت بالسعادة بعد تهنئته لي بعد الانضمام لقطر القطري".

وواصل "علاقتي رائعة مع كل لاعبي الأهلي والأقرب لي هم رامي ربيعة ومعلول وأليو ديانج".

واستمر في تصريحاته "أتابع مباريات الأهلي وأتحدث مع اللاعبين بعد كل مباراة وأتمنى لهم التوفيق، وأقول للجمهور استمروا في دعم اللاعبين خلال هذه الفترة لأنهم نفس اللاعبين الذين حققوا البطولات الكثيرة قبل شهور قليلة ويلعبون منذ سنوات دون راحة".

وأفصح "طلبت من عبد الحفيظ قضاء عيد الأضحى في المغرب مع أسرتي بعد نهائي كايزر تشيفز لكنه أكد لي أن هناك مباراة في الدوري ويجب أن يعود الفريق بالكامل والتزمت بتعليماته وكنت سعيد بها لأن هذا يؤكد على عقلية النادي المختلفة عن باقي الأندية".

وعن جلسته مع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي قال: "جلستي مع سواريش كانت متأخرة وكان كل تفكيري في الرحيل وإذا حدثت هذه الجلسة في وقت مبكر كان من الممكن أن أستمر في الأهلي".

وأردف "أتمنى لـ سواريش التوفيق فهو مدرب مميز ومع الوقت سيظهر بشكل أفضل، لكنه جاء في توقيت صعب".

ووجه رسالة للجمهور قائلا: "أشكر جمهور الأهلي على دعمه لي وعلى كل دقيقة لعبتها مع الأهلي وسأظل أتذكرهم وأنني كنت لاعبا في النادي رقم 1 في إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الخطيب أسطورة أشكره على دعمه لي وأعرف أنه يحبني وأنا كذلك أحبه وأتمنى له كل التوفيق".

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