مقصية ميسي وهاتريك صناعة نيمار.. قطار باريس سان جيرمان ينطلق بخماسية في شباك كليرمون

سحق باريس سان جيرمان مضيفه كليرمون بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب جابرييل مونبييه ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري الفرنسي.

جاء ذلك في غياب كيليان مبابي نجم الفريق الذي تم الإعلان عن تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات في نهاية الموسم الماضي، ليغلق الباب أمام محاولات ريال مدريد الذي كان قريبا من ضمه.

ويغيب مبابي بسبب الإصابة، رفقة ماورو إيكاردي وإدريسا جانا جاي وجوليان دراكسلر.

ولعب باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف جالتييه بطريقة 3-4-3، حيث بدأ جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى، أمامه سيرخيو راموس وماركينيوس وبريسنيل كيمبيمبي، وأمامهم أشرف حكيمي وفيتينيا وماركو فيراتي ونونو مينديش، فيما تألف الثلاثي الهجومي من بابلو سارابيا وليونيل ميسي ونيمار.

سجل نيمار الهدف الأول من متابعة في الدقيقة التاسعة، وفي الدقيقة 26 أتى الثاني بتمريرة من نيمار وتسديدة من المغربي أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة 38 صنع نيمار مجددا من ركلة حرة، ليسجل ماركينيوس بالرأس في شباك موري دياو حارس كليرمون.

وللمرة الثالثة صنع نيمار مجددا، هذه المرة من نصيب ليونيل ميسي في الدقيقة 80، الذي سجل رابع الأهداف.

وأخيرا في الدقيقة 86 سجل ميسي الخامس من مقصية رائعة، لتهتف جماهير كليرمون باسمه بعد هذه اللقطة.

وكان باريس سان جيرمان قد افتتح الموسم متوجا بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت بأربعة أهداف دون رد.

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