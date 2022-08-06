مؤتمر ألميدا: لاعبو فاركو مجهدون بسبب مباراة الأهلي.. والبنك سيحصل على راحة أكبر

السبت، 06 أغسطس 2022 - 22:15

كتب : أحمد الخولي

نونو ألميدا - المدير الفني فاركو

تحدث البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو عن سعي فريقه نحو أداء أفضل في مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال ألميدا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "خضنا مباراة اليوم أمام خصم قوي مثل الإسماعيلي، والذي يملك خط دفاع مكون من 4 لاعبين ونحن نملك مهاجمين فقط وكان من الصعب التفوق عليهم".

وأضاف "لعبنا أمام النادي الأهلي ونجحنا في تحقيق نتيجة جيدة بعدما عملنا لها بشكل كبير وكان لدينا يومين فقط للراحة ثم حاولنا اللعب في مباراة اليوم وإجراء بعض التغييرات في اللاعبين للحصول على أفضل أداء".

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وأوضح "اليوم كنا نلعب أمام فريق مختلف عن الأهلي وبيراميدز وكان لدينا أكثر من خطة أمامه لإدارة مثل هذه المباريات".

وتابع "الإسماعيلي لعب بعدد كبير من اللاعبين في منطقة وسط الملعب، واستراتيجيتنا في مباراة اليوم كانت التحكم في اللعب عن طريق التمرير بالكرة بشكل جيد، وأبلغت اللاعبين بضرورة التحرك بالكرة ومن لمسة واحدة".

وواصل ألميدا "غيرنا أكثر من لاعب في خط الهجوم من أجل تسجيل الأهداف ولكن بكل أسف لم نلعب المباراة التي كان من المفترض أن نلعبها بسبب الإجهاد حيث بذل اللاعبون الكثير من الجهد في مباراة الأهلي".

وأضاف "الوقت كان قصيرا للغاية بين مباراة الأهلي ولقاء اليوم، وسنسافر إلى القاهرة يوم الإثنين ولن يكون هناك مجال للراحة، كما أن فريق البنك الأهلي سيحصل على عدد أيام راحة أكثر منا".

واستطرد "تعادلنا في مباراة سموحة وكان لنا ركلة جزاء ونفس الأمر أمام الشرقية للدخان لكن كان لدينا في هذا اللقاء ركلتي جزاء ونفس الحال بالنسبة لمباراة الأهلي".

وأكمل "لدينا نقص في الفريق وتحديدا في خط الهجوم بغياب لاعبين، ونحاول بناء فريق جديد ولاعبون جدد والنادي يفكر في التدعيم بلاعبين شباب والاعتماد على قطاع الناشئين".

واختتم "عقب عودة عمرو جمال وسيف تيري من الإصابة سيكون هناك تحسن كبير في الأداء".

وانتهت مواجهة الجولة 29 من الدوري المصري بين فاركو والإسماعيلي بالتعادل السلبي، ليرتفع رصيد فاركو إلى 37 نقطة في المركز الثامن، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بـ 33 نقطة.

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