قائمة الاتحاد – النحاس يضم 21 لاعبا.. وغياب مابولولو والغندور أمام الأهلي

السبت، 06 أغسطس 2022 - 21:30

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيراميدز

اختار عماد النحاس المدير الفني لـ الاتحاد السكندري قائمة مكونة من 21 لاعبا لمواجهة الأهلي في الجولة 29 من الدوري المصري.

وتختتم الجولة بلقاء الفريقين على استاد برج العرب غدا الأحد في التاسعة مساءً.

ويتواصل غياب الهداف أجوستينو مابولولو بسبب عدم تعافيه من الإصابة، وخالد الغندور بسبب الإيقاف، وأيضا الحارس أحمد يحيى بعد تراجعه عن قرار اعتزاله.

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وجاءت قائمة الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف – صبحي سليمان

الدفاع: مورو ساليفو – عبد الله نصيب – السيد سالم – محمود شبانة – كريم يحيى – صبري رحيل – هشام صلاح

الوسط: عبد الغني محمد – سعيدو سيمبوريه – نادر رمضان – مروان عطية – أحمد عادل "ميسي" – أحمد راشد – فوزي الحناوي – أحمد نبيل "مانجا" – إبراهيم حسن – كريم الديب

الهجوم: بنجامين بواتينج – أحمد محمد "إيتو".

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ12 برصيد 33 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 7 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتعلب على استاد برج العرب.

ويذاع اللقاء على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

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