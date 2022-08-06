تشكيل سان جيرمان - ميسي ونيمار يقودان الهجوم.. وسارابيا يعوض غياب مبابي

السبت، 06 أغسطس 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

يقود ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا هجوم باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمون فوت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ويغيب كيليان مبابي عن المباراة للإصابة للمرة الثانية على التوالي بعد غيابه عن مواجهة نانت في كأس السوبر الفرنسي.

ويدخل كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان بنفس التشكيل الذي واجه به نانت.

أخبار متعلقة
التشكيل - إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز.. وخماسي دفاعي ضمن اختيارات شوقي غريب الأولى خلفا لـ كوبر.. ديسابر مدربا للكونغو الديمقراطية مدرب نيوكاسل: كان ينقصنا الحلوى التي تزين الكعكة في مواجهة نوتنجهام سيسينيون: كونتي كان سيقتلني.. وكولوسيفسكي: افتقدت اللعب

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرخيو راموس - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي

الوسط: أشرف حكيمي - ماركو فيراتي - فيتينيا - نونو مينديز

الهجوم: بابلو سارابيا - ليونيل ميسي - نيمار

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على نانت بأربعة أهداف دون مقابل.

اقرأ أيضا:

تعرف على شباب الأهلي المنضم لقائمة مواجهة الاتحاد

اتحاد الكرة يوضح موقف كلاتبرج وعبد الفتاح من لجنة الحكام

أبو جبل يشكو النصر السعودي ويطالب بالتعويض

في الجول يكشف أهم ما سيستعرضه الخطيب خلال كلمته للجمهور

باريس سان جيرمان كليرمونت فوت الدوري الفرنسي
نرشح لكم
صفقة مزدوجة.. جالاتاسراي يحسم ضم مرتينز وتوريرا إصابة الصفقة.. دورتموند يجتاز ليفركوزن ويفقد لاعبا جديدا في مستهل الدوري الألماني بعد رفض اللعب في تل أبيب.. نقل ودية أتليتكو مدريد إلى ملعب تدريب يوفنتوس بورنموث يحقق أولى مفاجآت الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا.. ونيوكاسل يهزم نوتينجهام سام مرسي يسجل في فوز إيبسويتش تاون بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي في ظهور مرموش الأول.. فولفسبورج يتعادل مع فيردر بريمن ماذا قدم صلاح في مباراته الأولى من الدوري الإنجليزي ضد فولام انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (4) - (1) ساوثامبتون.. رسالة مبكرة للمنافسين
أخر الأخبار
صفقة مزدوجة.. جالاتاسراي يحسم ضم مرتينز وتوريرا 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحت أنظار فيتوريا.. فاركو والإسماعيلي يتعادلان سلبيا 32 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(0) المقاولون العرب.. تبديل اضطراري مبكر 43 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية العقدة.. ضربة جزاء جورجينو تقود تشيلسي للفوز الأول في جوديسون بارك منذ 2017 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيوتشر يثبت أقدامه في المربع الذهبي بالفوز على غزل المحلة 54 دقيقة | الكرة المصرية
إصابة الصفقة.. دورتموند يجتاز ليفركوزن ويفقد لاعبا جديدا في مستهل الدوري الألماني ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف أهم ما سيكشف عنه الخطيب في كلمته اليوم ساعة | الكرة المصرية
ميسي وشرقية وصاحب الصفقة القياسية.. تعرف على شباب الأهلي المنضم لقائمة مباراة الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة