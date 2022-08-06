تشكيل سان جيرمان - ميسي ونيمار يقودان الهجوم.. وسارابيا يعوض غياب مبابي

يقود ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا هجوم باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمون فوت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ويغيب كيليان مبابي عن المباراة للإصابة للمرة الثانية على التوالي بعد غيابه عن مواجهة نانت في كأس السوبر الفرنسي.

ويدخل كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان بنفس التشكيل الذي واجه به نانت.

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرخيو راموس - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي

الوسط: أشرف حكيمي - ماركو فيراتي - فيتينيا - نونو مينديز

الهجوم: بابلو سارابيا - ليونيل ميسي - نيمار

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب كأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على نانت بأربعة أهداف دون مقابل.

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