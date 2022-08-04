وداعا برشلونة.. أزبليكويتا يجدد تعاقده مع تشيلسي

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

سيزار أزبليكويتا

جدد سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي عقده مع الفريق حتى عام 2024.

أزبليكويتا كان هدفا لـ برشلونة لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق وقرر البلوز تجديد عقد قائدهم الإسباني.

وقال أزبليكويتا عقب التجديد للموقع الرسمي: "أنا سعيد حقًا بتجديد عقدي في تشيلسي، منزلي. لقد مر ما يقرب من 10 سنوات منذ وصولي إلى النادي لأول مرة لذلك أشعر بالحب حقًا وأنا متحمس حقًا للمشروع الجديد الذي بين أيدينا".

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وأضاف "أود أن أشكر الإدارة لإعطائي الفرصة لمواصلة رحلتي في هذا النادي الرائع وأنا أتطلع حقًا لمواصلة مغامرتنا".

وأتم: "آمل أن نتمكن من مشاركة العديد من الذكريات الجيدة معًا".

وأصبح بذلك هذا هو أول انتصار لتشيلسي على برشلونة في الانتقالات بعدما تفوق عليه النادي الكتالوني في سباق ضم رافينيا من ليدز وجول كوندي من إشبيلية وجدد تعاقد عثمان ديمبيلي.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن تشيلسي كان مهتما بضم روبرت ليفاندوفسكي لكن الأخير اختار برشلونة.

وانضم أزبليكويتا صاحب الـ32 عاما إلى تشيلسي في عام 2012 قادما من مارسيليا وخاض مع الفريق 467 مباراة.

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