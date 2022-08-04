عودة إنبي للانتصارات تعطل ابتعاد قطار إيسترن عن مراكز الهبوط

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

صورة تقرير إنبي وإيسترن كومباني

عاد إنبي لطريق الانتصارات فتسبب في تعطيل هروب إيسترن كومباني من مراكز الهبوط.

وفاز إنبي اليوم الخميس على مضيفه إيسترن بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.

افتتح جون إيبوكا أهداف المباراة في الدقيقة 48 إثر انفراد تام بحارس مرمى إيسترن.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 89 بطريقة رائعة بعدما تسلم الكرة بين مدافعي إيسترن بقدمه ومر من بينهما وراوغ الحارس وأسكنها الشباك.

بتلك النتيجة وصل رصيد إنبي لـ34 نقطة ليقفز من المركز الـ13 إلى التاسع مستغلا تعادل سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله مع سموحة.

لكن فارق الأهداف في صب مصلحة الفريق البترولي.

واجتاز إنبي بذلك في الترتيب كل من المصري والاتحاد السكندري ولكن كل منهما مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد إيسترن عند 27 نقطة ليحتل المركز الـ15 بفارق الأهداف ومباراة أكثر من ملاحقه الجونة.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لإنبي منذ 18 يوليو الماضي حينما انتصر على مصر للمقاصة بهدفين دون رد آنذاك.

وخاض إنبي منذ ذلك الحين ثلاث مباريات خسر مرتين وتعادل في لقاء واحد.

أما إيسترن فلم يعرف طعم الهزيمة منذ السابع من يوليو الماضي بعد الخسارة ضد المصري بهدف دون رد.

وخاض إيسترن خمس مباريات فاز في ثلاثة وتعادل مرتين.

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