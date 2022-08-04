رغبته حسمت انتقاله.. سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم البرتغالي ريناتو سانشيز حتى صيف 2027 قادما من ليل الفرنسي.

وحسمت رغبة اللاعب في انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان بعدما ارتبط اسمه في الأشهر الماضية بالانتقال لميلان الإيطالي.

وصرّح اللاعب عبر موقع النادي الرسمي: "أنا سعيد جدا بوصولي إلى هنا، في باريس. كانت الأيام القليلة الماضية مهمة جدا بالنسبة لي ولعائلتي. أنا متأكد من أنني قمت بالاختيار الصحيح بالانضمام إلى النادي. اخترت باريس سان جيرمان لأنني أعتقد أنه أفضل مشروع بالنسبة لي. البقاء في فرنسا؟ كان مهما بالنسبة لي، لأنني أعرف بالفعل هذه البطولة".

وأصبح سانشيز البرتغالي الرابع في الفريق بعد نونو مينديش ودانيلو بيريرا والوافد الجديد أيضا فيتينا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن البرتغالي انضم لبطل الدوري الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.

وارتدى سانشيز قميص ليل في 3 مواسم خاض خلالها 91 مباراة وساهم في تتويج الفريق بالدوري موسم 2020-21.

لاعب الوسط البرتغالي البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع بنفيكا وتألق مع الفريق الأول في 2016.

وعقب تألقه مع منتخب البرتغال في يورو 2016 وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، انضم لصفوف بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو.

قضى بقميص البافاري موسم واحد ثم أعير لسوانزي سيتي الإنجليزي.

عاد مرة أخرى لبايرن ميونيخ واكتفى بخوض 53 مباراة بشكل عام ورحل في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو لصفوف ليل.

وحصد سانشيز مع البرتغال لقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

ومع بايرن ميونيخ 9 ألقاب، لقبين مع بنفيكا ومثلهما مع ليل في مسيرته.

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