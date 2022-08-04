رغبته حسمت انتقاله.. سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

ريناتو سانشيز بقميص باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم البرتغالي ريناتو سانشيز حتى صيف 2027 قادما من ليل الفرنسي.

وحسمت رغبة اللاعب في انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان بعدما ارتبط اسمه في الأشهر الماضية بالانتقال لميلان الإيطالي.

وصرّح اللاعب عبر موقع النادي الرسمي: "أنا سعيد جدا بوصولي إلى هنا، في باريس. كانت الأيام القليلة الماضية مهمة جدا بالنسبة لي ولعائلتي. أنا متأكد من أنني قمت بالاختيار الصحيح بالانضمام إلى النادي. اخترت باريس سان جيرمان لأنني أعتقد أنه أفضل مشروع بالنسبة لي. البقاء في فرنسا؟ كان مهما بالنسبة لي، لأنني أعرف بالفعل هذه البطولة".

أخبار متعلقة
تقرير: منافسة جديدة بين باريس وبرشلونة على برناردو سيلفا ليكيب: باريس سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز ضربة جديدة لـ تشيلسي.. سبورت: اجتماع بين ممثلي باريس وإنتر من أجل شكرينيار بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يخسر كأس الأبطال الفرنسي برباعية أمام باريس

وأصبح سانشيز البرتغالي الرابع في الفريق بعد نونو مينديش ودانيلو بيريرا والوافد الجديد أيضا فيتينا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن البرتغالي انضم لبطل الدوري الفرنسي مقابل 15 مليون يورو.

وارتدى سانشيز قميص ليل في 3 مواسم خاض خلالها 91 مباراة وساهم في تتويج الفريق بالدوري موسم 2020-21.

لاعب الوسط البرتغالي البالغ 24 عاما بدأ مسيرته مع بنفيكا وتألق مع الفريق الأول في 2016.

وعقب تألقه مع منتخب البرتغال في يورو 2016 وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، انضم لصفوف بايرن ميونيخ مقابل 35 مليون يورو.

قضى بقميص البافاري موسم واحد ثم أعير لسوانزي سيتي الإنجليزي.

عاد مرة أخرى لبايرن ميونيخ واكتفى بخوض 53 مباراة بشكل عام ورحل في صيف 2019 مقابل 20 مليون يورو لصفوف ليل.

وحصد سانشيز مع البرتغال لقبي يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

ومع بايرن ميونيخ 9 ألقاب، لقبين مع بنفيكا ومثلهما مع ليل في مسيرته.

طالع أيضا

انتصار تشيلسي الأول على برشلونة في الانتقالات

أسوان يكشف حقيقة مفاوضات ضم أزارو

كاف يغرم عمرو السولية

لاعب جديد يرحل من مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان ريناتو سانشيز ليل ميلان
نرشح لكم
الانتصار الأول على برشلونة في الانتقالات.. أثليتك: أزبليكويتا جدد تعاقده مع تشيلسي إيفينينج ستاندرد: برشلونة يعرض أوباميانج ودي يونج وديباي على تشيلسي بعد خروجه من حسابات تين هاج.. أليكس تيليس إلى إشبيلية مانشستر سيتي يعير لاعبه إلى شيفيلد أسوان يكشف عن حقيقة مفاوضاته لضم وليد أزارو سبورت: دورتموند يدخل في صفقة ديباي بيلد: سيتي يسعى لحسم صفقة مدافع شتوتجارت جازيتا ديلو سبورت: توتنام يدخل في صفقة هدف يوفنتوس
أخر الأخبار
رغبته حسمت انتقاله.. سان جيرمان يضم ريناتو سانشيز 37 دقيقة | ميركاتو
عماد النحاس: مواجهة الأهلي ليست سهلة.. وأقدم دائما النية السليمة مع الحكام 46 دقيقة | الكرة المصرية
قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 52 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يواصل دعم الفريق.. ويخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الإسكندرية ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يعلن عودة هالة مصطفى لتدعيم صفوف السيدات ساعة | كرة سلة
مباشر الدوري المصري – إيسترن (0) (1) إنبي وسموحة (0) (0) سيراميكا.. باسم يهدر 2 ساعة | الكرة المصرية
الانتصار الأول على برشلونة في الانتقالات.. أثليتك: أزبليكويتا جدد تعاقده مع تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – إيبوكا يقود هجوم إنبي.. ورباعي في وسط إيسترن 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 2 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 3 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه 4 اجتماع طارئ في الأهلي