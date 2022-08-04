الإسماعيلي يواصل دعم الفريق.. ويخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الإسكندرية

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى - الإسماعيلي

قرر يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي تخصيص حافلات لنقل جماهير الإسماعيلي الراغبة في السفر للإسكندرية مجانا.

ويلعب الإسماعيلي مع فاركو يوم السبت المقبل الجولة الـ 29 من الدوري المصري ممتاز على ملعب الإسكندرية.

وأشار الإسماعيلي إلى أن الحافلات ستتواجد أمام الملاعب المفتوحة بداية من الساعة العاشرة صباح يوم المباراة.

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ويعيش الإسماعيلي فترة استفاقة، إذ لم يخسر سوى في مباراة وحيدة أمام بيراميدز في آخر أربعة له في الدوري المصري.

وفاز الإسماعيلي في المباراة السابقة أمام مصر المقاصة بهدف دون رد.

وتواصل إدارة الإسماعيلي دعم الفريق وسبق وأن أرسلوا حافلات إلى الجونة في المباراة التي انتهت بفوز الدراويش بثلاثية دون رد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 27 مباراة.

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