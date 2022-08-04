كرة سلة - الأهلي يعلن عودة هالة مصطفى لتدعيم صفوف السيدات

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بـ الأهلي التعاقد مع هالة مصطفى لتدعيم صفوف الفريق سيدات كرة السلة خلال الموسم المقبل.

وتعاقد الأهلي مع هالة مصطفى لمدة 4 مواسم بعد مغادرة الفريق صيف 2020.

وقال العوضي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "هالة لاعبة متميزة، وصاحبة قدرات فنية عالية وانضمامها إلى سيدات سلة الأهلي يعد إضافة كبيرة".

وأتم "هالة جاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الجديد، تحت قيادة طارق خيري، المدير الفني".

هالة تعتبر من نائشين الأهلي وعادت إلى صفوفه بعد نهاية تعاقدها مع سبورتينج الصيف الحالي.

وأصبحت هالة ثالث تدعيمات فريق سيدات السلة بعد ضم الأمريكية جيمي نارد وميرال أشرف.

وخسرت سيدات الأهلي الموسم الماضي لقبي الدوري والكأس وفزن بلقب دوري المرتبط.

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