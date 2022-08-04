مالك تشيلسي يوضح حقيقة إعارة صفقته الجديدة

أوضح تود بويلي مالك نادي تشيلسي أن لاعبه الجديد كارني تشوكويميكا لن ينتقل من الفريق على سبيل الإعارة.

وأعلن نادي تشيلسي يوم الخميس ضم كارني تشوكويميكا لاعب أستون فيلا البالغ من العمر 18 عاما بعد إتمام إجراءات الكشف الطبي، وسط تقارير تفيد بأن تشيلسي يفكر في إعارته.

وقال بويلي لموقع ناديه: "كارني هو أحد أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في أوروبا، لذلك نتطلع حقًا لرؤيته في ستامفورد بريدج".

وأضاف "يسعدنا أن نكون قادرين على ضمه إلى تشيلسي وإضافة مثل هذا الشاب الموهوب إلى فريقنا للموسم الجديد وما بعده".

وكان النادي اللندني قد أعلن منذ يومين توصله لاتفاق مع اللاعب وناديه ويتبقى فقط إجراءات الكشف الطبي.

كارني تشوكويميكا (18 عاما) يجيد اللعب في وسط الميدان، وخاض 16 مباراة فقط مع الفريق الأول لـ أستون فيلا منذ صعوده صيف 2020.

ويعتبر تشوكويميكا من أبناء أستون فيلا، حيث تدرج في صفوف الفريق، وشارك بشكل عام بقميص الفريق في 71 مباراة سجل 13 هدفا وصنع 14 آخرين.

ولم يكشف تشيلسي قيمة صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الشاب.

وسيكون تشوكويميكا الصققة الثالثة لـ تشيلسي هذا الصيف بعد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من نابولي ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي.

ودخل تشيلسي في صفقة مارك كوكوريا، مدافع برايتون بعد تحطم آماله في التعاقد مع جول كوندي مدافع إشبيلية، لصالح برشلونة في الأيام الأخيرة بحسب فابرزيو رومانو.

وكشف فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي عن توقيع اللاعب لمدة ستة مواسم وحتى صيف 2028.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة كلفت تشيلسي 15 مليون جنيه استرليني بالإضافة إلى 5 ملايين مكافآت.

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