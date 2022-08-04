بيلد: سيتي يسعى لحسم صفقة مدافع شتوتجارت

يسعى مانشستر سيتي لحسم صفقة بورنا سوسا ظهير أيسر شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب جريدة بيلد.

ويلعب سوسا في مركز الظهير الأيسر الذي أصبح شاغرا في صفوف سيتي بعد رحيل أوليسكندر زينشينكو لأرسنال.

وأوضح تقرير بيلد أن سيتي عاد للاهتمام بضم المدافع الكرواتي بعدما قرر الخروج من سباق ضم مارك كوكوريا مدافع برايتون.

وأفاد التقرير بأن شتوتجارت يطلب 25 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب الكرواتي.

ولكن سيتي يريد أن يدفع من 17 إلى 20 مليون يورو، حسب التقرير.

وكان كوكوريا هو الهدف الرئيسي لسيتي هذا الموسم، لكنه النادي قرر الخروج من سباق ضمه بسبب مغالاة برايتون في طلباته المادية.

ونفى نادي برايتون توصله إلى أي اتفاق مع أي ناد لضم مارك كوكوريا مدافع الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي بيانا عبر تويتر يوم الأربعاء جاء كالآتي: "على عكس التقارير غير الدقيقة من العديد من وسائل الإعلام هذا المساء، لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أي ناد لبيع مارك كوكوريا".

وكان فابرزيو رومانو صحفي "سكاي" أشار إلى أنّ كوكوريا اتفق على البنود الشخصية مع البلوز الاثنين الماضي وسيمضي عقدا مدته 6 سنوات بقيمة 52.5 مليون يورو.

وأضاف أنّ اللاعب سيصل الخميس إلى لندن من أجل الكشف الطبي.

كوكوريا (24 عاما) خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح جوارديولا في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

وشارك كوكوريا خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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