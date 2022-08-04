هالاند: سأتطور لأنني ألعب تحت قيادة بيب جوارديولا ولأفضل ناد في إنجلترا

يرى إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أنه يمكنه التطور لأنه يلعب تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفني للأزرق السماوي.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال هالاند في تصريحات لـ "سكاي سبورتس": "يمكنني دائما التحسن، كلاعب شاب يلعب لأفضل ناد في إنجلترا وتحت قيادة بيب جوارديولا".

وأضاف "التناغم على أرض الملعب مع اللاعبين الآخرين هو شيء سيأتي، لا أعرف ما إذا كان الأمر سيستغرق أسابيع أو شهورًا ، لكن هذا شيء نفعله كل يوم في التدريب".

وتابع "أنا لاعب متعطش للأهداف، وأرغب في الفوز في كل مباراة، إنها أشياء بسيطة ولكنها أيضًا أشياء مهمة حقًا".

وواصل "يمكن لللاعبين أن يأخدوا وقتا للتأقلم، لكنني لست قلقا، هذه هي الحياة كلاعب كرة قدم، عليك أن تتعايش معها".

وأردف "أنت بالنسبة لهم نوع من الترفيه، يتم الحكم عليك كل أسبوع على ما تفعله على أرض الملعب وعليك تقديم أفضل ما لديك وبذل قصارى جهدك".

وأكمل "بالنسبة لي كمهاجم، هذا شيء لا أفكر به كثير لأنني إذا فعلت ذلك، سينتهي بي الأمر بفعل أشياء لا أريد أن أفعلها".

وأتم "الدخول في أجواء الدوري الإنجليزي صعب بعض الشيء وهذا هو السحر، منافسة صعبة لكنها ممتعة ولذلك هو الأكثر شعبية في العالم".

وانتقل هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند لمدة خمس سنوات.

ويرتدي صاحب الـ21 عاما الرقم 9 مع مانشستر سيتي.

هالاند سجل 85 هدفا وصنع 22 آخرين في 88 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

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