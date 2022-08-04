شكوك حول لحاق نوير بضربة بداية الدوري الألماني

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ في انطلاق الدوري الألماني يوم الجمعة بسبب المرض.

ويحل بايرن ضيفا على إينتراخت فرانكفورت في الجولة الافتتاحية لموسم 2022-2023 من الدوري الألماني.

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "حالة نوير أصبحت أفضل، لكنه لن يتدرب اليوم".

وأضاف "سيسافر معنا إلى فرانكفورت، إذا استمرت حالته في التحسن، فيمكنه اللعب".

ويتوقع المدرب الشاب أن يشارك حارسه المخضرم في اللقاء.

وغاب نوير عن مران بايرن بسبب ألم في المعدة.

ويسعى بايرن للتتويج بلقب الدوري الألماني رقم 11 على التوالي.

إذ توج باللقب في السنوات العشرة الأخيرة.

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ أعلن هذا الصيف تمديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير لموسم جديد.

عقد نوير البالغ من العمر 36 عاما كان ينتهي في صيف 2023 ليمدده حتى صيف 2024.

وقال نوير لموقع ناديه: "سعيد باستمرار رحلتي مع بايرن، نملك فريقا رائعا يجعلنا ننافس على كل البطولات".

وأضاف "كحارس وقائد للفريق أريد أن ألعب دورا هاما في تحقيق هذه الأهداف للنادي".

فيما قال أوليفر كان المدير التنفيذي للنادي وحارس بايرن السابق: "نوير هو أفضل حارس مرمى في العالم، نحن سعداء للغاية بتمديد تعاقده معنا، إنه اسم مهم في تاريخ هذا الفريق".

نوير انضم لبايرن في عام 2011 قادما من شالكه وشارك في 472 مباراة بمختلف المسابقات.

وحصد المخضرم العديد من البطولات مع البافاري، 10 ألقاب دوري ألماني، و5 كأس ألمانيا و6 سوبر ألماني، و2 دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

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