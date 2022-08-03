كرة طائرة - الأهلي يجدد تعاقد نهلة سامح لأربعة مواسم

أعلن النادي الأهلي تجديد تعاقد نهلة سامح قائدة فريق سيدات الكرة الطائرة لمدة أربعة مواسم.

وتعتبر نهلة سامح من أساطير كرة الطائرة المصرية والأكثر تتويجا بالبطولات المختلفة.

وكان تعاقد نهلة سامح ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الماضي، قبل أن تجدد اللاعبة تعاقدها لأربعة مواسم.

وأشاد خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي بتميز نهلة سامح خلال الفترة الماضية مع فريق سيدات الطائرة.

وشدد العوضي على أن نهلة من اللاعبات صاحبات الخبرات في الكرة الطائرة ودورها مهم مع الفريق في ظل المنافسة الشديد محليا وقاريا.

وتوجت نهلة سامح الموسم الماضي مع فريق سيدات الأهلي بلقبي الدوري وكأس مصر.

بينما حصد فريق الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة إفريقيا للأندية.

وحصدت نهلة سامح طوال مشوارها مع الأهلي بـ 49 لقبا في مختلف المسابقات.

إذ حصدت نهلة 19 لقبا للدوري المصري ومثلهم لبطولة الكأس كما توجت بلقب إفريقيا ست مرات والبطولة العربية في خمس مناسبات.

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