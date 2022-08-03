كرة سلة - الأهلي يعلن ضم ميرال أشرف لتدعيم صفوف السيدات

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 18:07

كتب : محمد سمير

ميرال أشرف - سلة الأهلي سيدات

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع ميرال أشرف لتدعيم صفوف فريق سيدات السلة بداية من الموسم الجديد.

وأنهت ميرال أشرف لاعبة نادي الشمس مشوارها في جامعة كنتاكي الغربية ودوري الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة.

وكشف موقع الأهلي الرسمي إنهاء خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي إجراءات التعاقد مع ميرال لتدعيم صفوف الفريق.

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وقال خالد العوضي للموقع الرسمي: "ميرال باتت جاهزة للمشاركة في التدريبات الجماعية تحت قيادة طارق خيري".

وأضاف "التعاقد مع ميرال ضمن خطة دعم فريق سيدات الأهلي على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى لمواصلة حصد البطولات".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي كان قد توصل لاتفاق مع نادي الشمس لضم ميرال أشرف بعد زيارة سابقة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لنادي الشمس.

وباتت ميرال ثاني تدعيمات فريق سيدات السلة بعد ضم الأمريكية جيمي نارد.

وكان FilGoal.com قد علم بإتمام الأهلي اتفاقه مع هالة الشعراوي لاعبة الفريق السابقة لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقدها مع سبورتنج.

وخسرت سيدات الأهلي الموسم الماضي لقبي الدوري والكأس وفزن بلقب دوري المرتبط.

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