يويفا يكشف عن حكم السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول

كشفت لجنة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم مباراة كأس السوبر الأوروبي.

واختارت اللجنة مايكل أوليفر لإدارة اللقاء بين ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت في 10 أغسطس الجاري في مدينة هيلسنكي.

وجاءت فريق تحكيم كأس السوبر 2022 كالآتي:

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الحكم: مايكل أوليفر (إنجلترا)

المساعدون: ستيوارت بيرت (إنجلترا) - سيمون بينيت (إنجلترا)

الحكم الرابع: رومساس دوناتاس (ليتوانيا)

تقنية الفيديو: توماسز كوياتكوفسكي (بولندا)

مساعدو تقنية الفيديو المساعد: بارتوش فرانكوفسكي (بولندا) - تياجو برونو لوبيز مارتينز (البرتغال)

وستكون تقنية التسلل "شبه الآلية" حاضرة لأول مرة في المسابقات الأوروبية بعد ظهورها في كأس العرب وكأس العالم للأندية العام الماضي.

وتستخدم التقنية 12 كاميرا تتبع مخصصة، يتم تثبيتها أسفل سقف الملعب، لتتبع الكرة بالاعتماد على 29 نقطة بيانات لكل لاعب على حدة بعدد 50 مرة في الثانية الواحدة لحساب موقعهم الدقيق على أرض الملعب.

وتشمل النقاط الـ29 التي يتم جمعها تواجد كل الأطراف ذات صلة بأي حالة تسلل ممكنة تحدث خلال المباراة.

وكان ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد.

فيما حاز فرانكفورت على لقب الدوري الأوروبي على حساب رينجرز الاسكتلندي.

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