كأس العرب للشباب - السعودية تهزم فلسطين بخماسية وتتأهل إلى النهائي

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

منتخب السعودية للشباب - كأس العرب

تأهل منتخب السعودية للشباب إلى نهائي كأس العرب في البطولة المقامة في مدينة أبها السعودية، بعد الفوز على فلسطين بخمسة أهداف دون مقابل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم السعودية بهدفين دون مقابل قبل أن يضيف الأخضر ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

ونجح عبد الله الرديف في تسجيل هدفين لصالح السعودية بينما سجل كل من محمد بكر وعبد العزيزي عليوة وصالح الرحماني هدفا لكل منهم.

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وينتظر منتخب السعودية في النهائي المتأهل من مواجهة مصر أمام الجزائر.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.

أما الجزائر فتغلبت على تونس في ربع النهائي لتصعد لمواجهة مصر.

وكان أفضل إنجاز للمنتخب مصر في المسابقة احتلال المركز الرابع مرتين في نسختي 2020 و2021.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من الفوز على عُمان 1-0 والصومال 2-0.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت المقبل.

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