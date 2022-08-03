بيلد: مهاجم بايرن الجديد جاهز للمشاركة بعد انتهاء أزمة تسجيله

حصل نادي بايرن ميونيخ على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمشاركة مهاجمه الجديد ماتيس تيل.

قبل أسبوع أعلن نادي بايرن ميونيخ ضم مهاجم رين الفرنسي البالغ من العمر 17 عاما.

وذكرت جريدة بيلد يوم الأربعاء أن بايرن ميونيخ حصل على تصريح من يويفا بخصوص مشاركة ماتيس تيل.

وبذلك سيكون تيل متاحا للمشاركة ضد فرانكفورت يوم الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الألماني.

وتجبر قوانين الاتحاد الأوروبي الأندية على ضرورة الحصول على تصريح لإشراك اللاعبين الذين لم يبلغوا الـ18 من العمر.

يذكر أن اللاعب غاب عن مواجهة لايبزيج في كأس السوبر الألماني يوم السبت الماضي بسبب عدم وجود تصريح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمشاركته.

وتأخر بذلك بسبب اجتماع اللجنة التي تقرر ذلك مرة واحدة كل أسبوعين.

ورغم عدم أهليته للمشاركة أمام لايبزيج، غير أن تيل تواجد مع الفريق بقرار من يوليان ناجلزمان مدرب بايرن الذي يريد أن يعتاد المهاجم الفرنسي على الأجواء سريعا.

ودفع بايرن 20 مليون يورو لرين مقابل ضم جوهرته بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كإضافات.

لم يتم ذكر مدة عقد تيل في الإعلان الرسمي لأن اللاعب لم يبلغ 18 عاما بعد. لكن كل التقارير تشير إلى أن العقد يمتد حتى يونيو 2027 للموهوب المولود عام 2005.

ويرتدي اللاعب الفرنسي القميص رقم 39 في صفوف بايرن.

سيكون المهاجم الفرنسي خامس صفقات بايرن ميونيخ هذا الصيف بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس وزميله نصير مزراوي في صفقة انتقال حر وماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس.

ولعب تيل في صفوف رين منذ الـ12 من عمره.

وظهر اللاعب الشاب في صفوف الفريق الأول لرين في 10 مباريات الموسم الماضي.

في أول مباراة له في الدوري الفرنسي في أغسطس 2021، أصبح أصغر لاعب في تاريخ رين، حيث ظهر لأول مرة في سن 16 عاما و 110 يوما.

وسجل تيل 10 أهداف في 15 مباراة مع منتخبي فرنسا تحت 17 و 18 سنة.

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