بعد أسبوع من الفحوصات.. بانون ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة مع قطر القطري

يخضع بدر بانون مدافع الأهلي السابق وقطر القطري الجديد لفحص طبي شامل قبل تسجيله في قائمة ناديه الجديد.

قبل أيام، أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع المغربي بدر بانون قادما من الأهلي المصري.

وقال محمد السويدي مدير الكرة بنادي قطر إن سبب غياب بدر بانون عن مباريات نادي قطر هو خضوعه لفحص طبي شامل على خلفية إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب وغيابه لفترة طويلة.

وأضاف أن ناديه ينتظر الضوء الأخضر من مؤسسة أسبيتار بعد الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب المغربي.

وشدد مدير قطر القطري أن بانون جاهز فنيا وبدنيا، وذلك في تصريحات نشرتها جريدة الشرق القطرية.

في الوقت نفسه أوضحت جريدة العرب القطرية أن الفحص الطبي الشامل هو ما أجل تسجيل بانون في صفوف قطر القطري.

وأضاف التقرير إلى أن مدافع منتخب المغرب يحتاج لأسبوع كامل للانتهاء من الإجراءات.

وانضم المدافع البالغ 28 عامًا إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

ووافق الأهلي في وقت سابق على رغبة المغربي بدر بانون بالانتقال لـ قطر القطري.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أوضح في وقت سابق أن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.

وأضاف عبد الحفيظ عبر موقع النادي الرسمي: "إن بدر يقدر كثيرا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي".

وأردف عبد الحفيظ "اصطحبت بدر بانون وجلسنا مع ريكاردو سواريش المدير الفني، لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور، وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك".

وأكمل "تحدث سواريش مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات، وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطري".

وأوضح "جاءت إجابة سواريش واضحة، طالما بانون يريد الرحيل وغير قادر على التأقلم، وبالتالي لا يستطيع إجبار اللاعب على الاستمرار. وأنه موافق على انتقال بدر بانون للنادي القطري".

وشدد عبد الحفيظ "رفعنا الأمر إلى لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف على الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم. وفي ضوء كل المعطيات التي أكدت على أن اللاعب لن يستطيع تقديم كل ما لديه للأهلي خلال الفترة القادمة. تم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بحسم الاتفاق المالي مع نادي قطر القطري وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب".

سبب الموافقة على الرحيل

أوضح مصدر من النادي الأهلي سبب طلب المغربي بدر بانون بالرحيل عن الفريق.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "أحس اللاعب بعدم الراحة النفسية من التواجد مع الأهلي الفترة الحالية".

وأوضح "شعر بأنه الأفضل له هو الرحيل، وكانت تلك رغبته هو وأسرته".

وأكمل "تنازل بدر عن 400 ألف دولار مستحقات متأخرة له، بالإضافة لقيمة الانتقال والمقدرة بمليوني دولار من نادي قطر القطري".

وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك بانون لمدة نصف ساعة في الدوري المصري أمام إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الماضي، كما ظهر لمدة دقيقة في كأس مصر أمام المصري بالسلوم.

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