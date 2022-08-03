مؤتمر مرتضى: إطلاق اسم فيريرا على أكبر حديقة داخل النادي.. و100 حافلة لنقل جماهير لـ الجونة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إطلاق اسم جوسفالدو فيريرا على أكبر حديقة داخل نادي الزمالك.

كما كشف عن توفير 100 حافلة لنقل جماهير الأبيض للقاء الجونة.

وعقد مرتضى منصور مؤتمرا داخل النادي أعلن فيه توقيع عقود إنشاء استاد الزمالك الجديد.

مباراة بيراميدز

وقال رئيس النادي عن مباراة بيراميدز: "قبل مباراة بيراميدز بنصف ساعة تحدثت مع أمير تليفونيا وأبلغت اللاعبين، وأبلغتهم بمكافأة 70 ألف جنيه لكل لاعب سواء الأساسي أو بديل ووفقهم الله وتكلل مجهودهم بالفوز".

وأردف "البعض ردد أحاديث بأن بيراميدز باع مباراته أمام الأبيض في الدوري اللي فاز فيها فريقه بثلاثية دون رد، عندما حصلنا على موافقة للعب المباريات على ملعب الدفاع الجوي من سالم الشامسي رئيس النادي، فوجئنا برفض ممدوح عيد لخوض الفريق الأبيض لمبارياته على ملعبهم".

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جوسفالدو فيريرا

"تم إطلاق اسم جوسفالدو فيريرا على أكبر حديقة داخل نادي الزمالك بصورته تقديرا لمجهوداته".

"نادي الزمالك أكبر من الكل، وعندما طبقنا الانضباط والالتزام كان التوفيق حليف الفريق، وأكدت من قبل أن أي لاعب لن يأتي للتجديد لن نجدد له وقد حدث، والبعض علق على التعاقد مع فيريرا لتدريب الفريق بأنه مدرب عجوز ولكني تعاقدت مع مدير فني عالمي قادر على صناعة الفارق".

"وفرنا 100 حافلة لنقل الجماهير للجونة وأيضا وجبات لتسهيل الأمر عليهم، وسنكرر الأمر في المباريات التي سنخوضها خارج القاهرة ضد فاركو والمصري".

ويحل الزمالك ضيفا على الجونة في الجولة 29 من الدوري يوم الجمعة المقبل على ملعب خالد بشارة.

شكاوى

"تقدمنا بـ 44 شكوى ضد كل من تجاوز في حقنا خلال الفترة الأخيرة".

" نتعرض للسباب بشكل مستمر، كما يتعرض بعض رموز الأهلي والعديد من الإعلاميين، لذلك قدمنا البلاغات للنائب العام".

"ناديا الزمالك والأهلي يمتلكان العديد من الأساطير جميعهم يتميزون بالتواضع والإنسانية".

"جمال عبد الحميد مثال حقيقي للإرادة والقدرة وعدم اليأس، وهو من يستحق الإشادة بعد قصته المعروفة وإصابته وعودته مرة أخرى ليكون قائدا لمنتخب مصر في كأس العالم 1990".

"البعض يحاول عمل فتنة بين الجماهير والمؤسسات وهذا لا يجب السكوت عنه، وأطالب جماهير الأهلي أن تنتبه لما يحدث الآن ومحاولات عمل فتنة داخل البلاد، وأهم شيء بالنسبة لنا هي مصر، لا زمالك ولا أهلي وأهم شيء بلدنا".

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