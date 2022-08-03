تقرير تونسي: ناد مصري وآخر سعودي ينافسان الترجي على ضم ياسين مرياح

دخل ناد مصري وآخر سعودي في منافسة قوية مع الترجي للحصول على خدمات المدافع الدولي التوسني ياسين مرياح.

وأعلن العين الإماراتي أمس الثلاثاء رحيل مرياح عن صفوفه بشكل رسمي.

ويمتلك مرياح بحسب إذاعة "IFM" التونسية عرضا من الترجي إضافة إلى رغبة ناد مصري وآخر سعودي في الحصول على خدمات المدافع الدولي.

كل التوفيق لك "ياسين مرياح" في مشوارك القادم 👋🏻💜 #نادي_العين pic.twitter.com/559A27ULmA — نادي العين (@alainfcae) August 2, 2022

صاحب الـ29 عاما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بشهر ديسمبر الماضي أثرت على مشواره مع العين.

مرياح انضم لصفوف العين الصيف الماضي وشارك خلال 11 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر مع بطل الدوري الإماراتي.

وسبق لمرياح اللعب لأندية أولمبياكوس اليوناني وقاسم باشا وريزا سبور بالدوري التركي والصفاقسي التونسي.

وعلى المستوى الدولي خاض ياسين مرياح 55 مباراة بقميص المنتخب التونسي وسجل 3 أهداف.

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