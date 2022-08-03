تقرير: منافسة جديدة بين باريس وبرشلونة على برناردو سيلفا

دخل باريس سان جيرمان على خط المفاوضات للحصول على خدمات البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، حسب "le10 sport" الفرنسية.

وتشير التقارير إلى اهتمام كبير من برشلونة بضم بيرناردو سيلفا ولكن الفريق الإسباني ما زال في انتظار إتمام عملية بيع دي يونج.

ودخل تشيلسي للتنافس مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع دي يونج من برشلونة.

لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان يحاول استغلال علاقته الجيدة باللاعب ووكيله خورخي مينديز ويقوم بقيادة المفاوضات.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإن برشلونة مقتنع بأنه بيرناردو سينتظر حتى التوقيع لهم ولكنه في نفس الوقت سيرحب بالانتقال لباريس سان جيرمان.

برشلونة تعاقد خلال هذا الصيف مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا وليفاندوفسكي وكوندي من ميلان وتشيلسي وليدز وبايرن ميونيخ وإشبيلية على الترتيب.

صحيفة سبورت أوضحت في وقت سابق أن مانشستر سيتي لا يمانع رحيل بيرناردو سيلفا لصفوف برشلونة مقابل الحصول على 80 مليون يورو.

وشارك ابن الـ27 عاما مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

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