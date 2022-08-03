هندرسون يصف معاملة مانشستر يونايتد بـ"الإجرامية"

وصف دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد معاملة ناديه له خلال الموسم الماضي بـ"الإجرامية".

دين هندرسون النادي : نوتينجهام فورست

وأتم نوتنجهام فورست الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي منذ أيام ضمه لـ هندرسون قادما من صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة رسميا.

وقال هندرسون في تصريحات نقلها موقع "توك سبورت": "لأكون صادقا، ربما كان أصعب 12 شهرا في مسيرتي".

وأضاف " الأمر كان محبطا، لأني رفضت الكثير من الإعارات الجيدة في الصيف الماضي من أن أجل هدف محدد ولم يسمحوا لي بالرحيل".

وأوضح: " قيل لي أنت عائد إلى هنا لتكون رقم واحد لكني تعرضت للإصابة بفيروس كورونا ولم يتحدث معي أحد بعدها".

وشدد "الجلوس هناك لمدة 12 شهرا ، إنه أمر إجرامي حقا ، كنت غاضبا وأخبرتهم أنني بحاجة إلى لعب كرة القدم والسماح لي بالرحيل".

وتابع " لم أتحدث مع المدرب إيريك تين هاج منذ قدومه للفريق. لقد عملت بجد داخل وخارج الملعب لمواصلة التحسن يوما بعد يوم ، والآن أتطلع إلى موسم جيد مع نوتنجهام فورست".

ويعد دين هندرسون من ناشئي مانشستر يونايتد وأعير سابقا لستوكبورت وجريمبسي تاون وشروسوبري وشيفيلد يونايتد.

وعاد الحارس الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد في عام 2020 ولكنه فشل في حجز مكانا أساسيا على حساب ديفيد دي خيا.

وبذلك أصبح هندرسون سابع لاعب يرحل عن يونايتد الصيف الجاري بعد اعتزال الحارس لي جرانت وانتقال خوان ماتا وإدينسون كافاني وجييسي لينجارد وبول بوجبا ونيمانيا ماتيتش.

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