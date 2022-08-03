عمر خربين ينضم لـ شباب الأهلي دبي معارا من الوحدة

أتم نادي شباب الأهلي دبي إجراءات التعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين.

وأعلن النادي الإماراتي تعاقده مع خربين لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من الوحدة.

ويرتبط عمر خربين بعقد مع نادي الوحدة حتى 2025.

صاحب الـ28 انضم لصفوف الوحدة في يناير 2021 بعدم مسيرة حافلة مع الهلال السعودي.

وشارك خربين مع الوحدة الإماراتي خلال 44 مباراة وسجل 27 هدفا وصنع 14.

شركة شباب الأهلي لكرة القدم تتعاقد مع الدولي السوري عمر خريبين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الوحدة.#شباب_الاهلي pic.twitter.com/JMf26W1rH7 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 3, 2022

خربين لعب بقميص الهلال منذ 2017 قادما من صفوف الظفرة الإماراتي حتى يناير 2021.

وخرج خربين معارا لعدة أشهر إلى بيراميدز المصري عام 2019 خلال فترة تواجده في الهلال.

وخاض خربين 78 مباراة مع الهلال سجّل خلالها 36 هدفا، وصنع 12.

وتوج خربين بدوري أبطال آسيا 2019 مع الهلال، كما كان هداف نسخة 2017 التي حل فيها الهلال ثانيا، ليتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا بنفس العام.

وساهم خربين في تتويج الهلال بالدوري السعودي 3 مرات، وبكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وبكأس السوبر السعودي مرة.

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