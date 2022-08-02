تريزيجيه يتعرف على منافسه في دوري أبطال أوروبا

تعرف طرابزون سبور التركي الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" على منافسه في الدور الحاسم المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأقيمت قرعة الدور المؤهل لمجموعات دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

ويصطدم طرابزون بفريق كوبنهاجن الدنماركي في مباراتي ذهاب وإياب يتأهل الفائز إلى مرحلة المجموعات.

وتقام مباراة الذهاب في الدنمارك يوم 16 أو 17 أغسطس، وتستقبل تركيا لقاء الإياب يوم 23 أو 24 أغسطس.

وكان طرابزون قد توج بالدوري التركي الموسم الماضي، مثل كوبنهاجن الذي توج بالدوري الدنماركي.

وتقام قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم 25 أغسطس.

يذكر أن تريزيجيه انضم إلى طرابزون خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من أستون فيلا.

وجاءت تفاصيل عقود طرابزون مع أستون فيلا وتريزيجيه على النحو التالي:

- قيمة الصفقة 4 ملايين يورو.

- سيدفعها طرابزون سبور لأستون فيلا على 4 أقساط، مليون يورو كل موسم.

- يدفع طرابزون لأستون فيلا 10% من قيمة بيع أو إعارة تريزيجيه لأي فريق آخر.

- تريزيجيه وقع على عقد يربطه بطرابزون سبور لمدة 4 سنوات.

- حسب الاتفاق المبرم مع اللاعب، يبلغ راتبه السنوي مليون و550 ألف يورو.

- يزيد الراتب بنسبة 5٪ سنويا.

ولعب تريزيجيه 56 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 8 أهداف، وقاده لوصافة كأس الأمم الإفريقية مرتين، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 2018.

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