آس: شركة EA هي الراعي الرسمي الجديد للدوري الإسباني

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 13:04

كتب : FilGoal

لا ليجا - EA

أجرت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" اتفاقية رسمية مع شركة EA لألعاب الفيديو لتصبح الراعي الرئيسي للدوري الإسباني.

وتحل شركة ألعاب الفيديو الأمريكية بدلا من بانكو سانتاندير الراعي الرسمي منذ عام 2016.

وكشفت صحيفة آس أن اتفاقية الدوري الإسباني مع الشركة الأمريكية هي اتفاقية تعاون لموسم واحد في 2023 - 2024.

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ومن المقرر أن يتم تغيير اسم الدوري الإسباني من La Liga Santander إلى اسم مرتبط بشركة EA الأمريكية.

وأشار تقرير آس إلى أن الشركة الأمريكية تم تأسيسها في مايو 1982 وتعتبر من عمالقة صناعة ألعاب الفيديو في العالم ومقرها الرئيسي في كاليفورنيا.

ومن أبرز ما قدمته كانت لعبة فيفا وفورمولا 1 بالإضافة إلى العديد من الألعاب الرياضية.

وخلال العامين الماضيين دخلت الشركة الأمريكية في خلاف مع فيفا وقرروا قطع العلاقة التي بدأت من 1993.

ومن المقرر أن تكون لعبة فيفا 23 والمقرر إصدارها في نهاية سبتمبر المقبل آخر إصدار من الشركة الأمريكية تحت هذا الاسم.

وينطلق موسم الدوري الإسباني في 14 أغسطس الجاري.

ويدافع ريال مدريد عن لقبه الذي حصده للمرة 35 في تاريخه.

وصعد للدوري الممتاز ألميريا وبلد الوليد وجيرونا.

فيما هبطت أندية ديبورتيفو ألافيس وليفانتي وغرناطة.

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الدوري الإسباني لا ليجا ريال مدريد EA
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