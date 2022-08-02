ليفاندوفسكي يعود إلى بايرن ميونيخ للمرة الأخيرة

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 12:40

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

عاد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في ناديه السابق بايرن ميونيخ هذا الصباح للمرة الأخيرة.

وتواجد ليفاندوفسكي في غرفة خلع الملابس وودع اللاعبين والمدربين والعاملين، ثم ذهب إلى مكتب حسن صالح حميديتش مدير النادي للتحدث معه.

وكان النجم البولندي متواجدا في ملعب أليانز أرينا يوم الإثنين لالتقاط بعض الصور التذكارية والدعائية مع كؤوس الألقاب التي حققها كلاعب في صفوف بايرن.

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وقال ليفاندوفسكي بعد مغادرة بايرن للمرة الأخيرة: "كان الأمر محزنا. سأكون دائما ممتنا لما حققته هنا".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت "لقد شكرت الجميع على ما فعلوه من أجلي وقدمت لهم الهدايا. كانت لحظة عاطفية وصعبة بالنسبة لي".

وكما أوضح أن حديثه مع صالح حميديتش "كل شيء على ما يرام. التقيت بالجميع وشكرتهم على كل شيء. لن أنسى أبدًا ما عشته هنا".

وتابع "كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة على الجميع، لكنني لن أنسى أبدًا ما مررت به هنا وأنا أشكر المشجعين على دعمهم".

والطريف أن بعض مشجعي بايرن هتفوا أثناء مغادرة ليفاندوفسكي بسيارته "هلا مدريد"، في إشارة لغريم فريقه الجديد، ريال مدريد.

ولا يشعر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد بالغربة في صفوف ناديه الإسباني الذي انضم له قبل أيام، حسب وصفه.

خلال أيامه الأولى بصفوف برشلونة، قال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة ناديه: "أشعر بسعادة بالغة، لأ أشعر أنني انضممت إلى برشلونة منذ أيام، بل منذ عدة أشهر، هناك دعم كبير للغاية من زملائي والجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز".

برشلونة تعاقد مع ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وأوضح برشلونة عبر موقعه الرسمي أن الصفقة كلفته 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كمتغيرات.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم البولندي وقع على عقد يربطه بالنادي لأربع سنوات مقبلة.

وذكر النادي الكتالوني أن قيمة الشرط الجزائي في تعاقد ليفاندوفسكي ستكون 500 مليون يورو.

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