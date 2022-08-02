تنس - ميار شريف تودع بطولة واشنطن المفتوحة مبكرا.. وتأهل هاليب

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

ميار شريف

ودعت المصرية ميار شريف منافسات بطولة واشنطن المفتوحة للتنس مبكرا من الدور الأول.

وخسرت ميار أمام الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين دون مقابل في مباراة استغرقت ساعة وربع الساعة.

وفازت اللاعبة الكرواتية بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-4 قبل أن تحسم المجموعة الثانية بنتيجة 6-1.

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وتحتل ميار شريف المركز 47 في التصنيف العالمي لرياضة التنس.

اللاعب صاحبة الـ 26 عامًا تمتلك حاليًا 1147 نقطة، وهي الثانية عربيًا وإفريقيًا بعد التونسية أُنس جابر صاحبة المركز الخامس.

وفي منافسات نفس البطولة ودعت المخضرمة فينوس ويليامز مبكرا بعد الخسارة من الكندية ريبيكا مارينو بمجموعتين مقابل واحدة.

بينما تغلبت الرومانية سيمون هاليب على الإسبانية كريستينا بوكسا بمجموعتين دون رد.

وعانت ميار شريف الفترة الأخيرة من الإصابة بشرخ في القدم خلال بطولة رولان جاروس في مايو الماضي.

وتستعد ميار للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة والمقرر إقامتها في الفترة من 29 أغسطس إلى 11 سبتمبر المقبل.

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