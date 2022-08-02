رومانو: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع ظهير برايتون

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - برايتون

توصل نادي تشيلسي لاتفاق مع مارك كوكوريا مدافع برايتون على عقده الشخصي في انتظار موافقة ناديه على الصفقة، حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت.

وقال رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تم التوصل الآن إلى اتفاق بين تشيلسي وكوكوريلا على عقده الشخصي".

وأضاف أن المدافع الإسباني مستعد للتوقيع على عقود انتقاله إلى تشيلسي بمجرد توصل الزرق لاتفاق مع برايتون.

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وأوضح أن هناك جولة جديدة في المفاوضات بين تشيلسي وبرايتون يوم الثلاثاء من أجل استكمال الصفقة.

وكان كوكوريا -24 عاما- هدفا لفريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي خلال هذا الصيف.

لكن ما أوقف هذه الصفقة هو غلق باب المفاوضات من جانب برايتون، الذي لن يبيع اللاعب إلى سيتي حتى يعرض السعر المطلوب، وهو 50 مليون جنيه استرليني.

وقدم كوكوريا طلب انتقال رسمي يوم الجمعة، ولكن هذا لم يغير موقف إدارة برايتون.

أيضا أجرى تشيلسي اجتماعا مع إدارة لايبزيج، لبحث التعاقد مع قلب دفاع لايبزج جوسكو جفارديول، وإعارة تيمو فيرنر مهاجم البلوز الحالي إلى ناديه السابق.

وكشف "ذا أثليتك" السبت عن عمل تشيلسي على التعاقد مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي ودينزل دومفريس ظهير إنتر ميلان.

ويقدر ليستر سيتي مدافعه فوفانا بمبلغ يتراوح بين 80 و85 مليون جنيه إسترليني، ولكن تشيلسي يتمنى تقليل هذا السعر بعرض بعض لاعبيه على الثعالب.

ويمتد عقد فوفانا حتى 2027، وبالتالي ستكون العملية صعبة أمام تشيلسي، بالنظر لتمسك ليستر باللاعب الذي يعتبر محوريا في خططه المستقبلية.

ولكن تشيلسي سيواصل العمل على إنجاز هذه الصفقة من جانب، بينما ستكون مهمة التعاقد مع دومفريس -26 عاما- أكثر سهولة بالنظر لوضع إنتر ميلان.

ويحتاج النيراتزوري إلى توفير الأموال في الصيف، خصوصا بعد تعطل مفاوضات باريس سان جيرمان مع مدافعه ميلان شكرينيار بسبب المطالب المادية.

وخسر تشيلسي هدفه الرئيسي في خط الدفاع، جول كوندي مدافع إشبيلية، لصالح برشلونة في الأيام الأخيرة.

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